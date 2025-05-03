¤Ê¤¹¤Ê¤«Æá¿Ü¡¡Ç¾¹¼ºÉÈ¯¾É¤ÇÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡Ö¤½¤³¤Ç¤º¤Ã¤È¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤¬¡×¥á¡¼¥ë¤ÎÊÖ¿®¤Ï¡©¸½ºß¤Ï¡Ö»Å»ö¤Ç¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·¡×¤ÎÆá¿Ü¹¸¹Ô¡Ê44¡Ë¤¬3Æü¡¢¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¡ÊÅÚÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£Ç¾¹¼ºÉÈ¯¾É¸åÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æá¿Ü¤Ï23Ç¯12·î¤ËÇ¾¹¼ºÉ¤Ç¶ÛµÞ¤Î¥«¥Æ¡¼¥Æ¥ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢24Ç¯1·î¤ËÂà±¡¡£24Ç¯4·î¤ËÆ±¶É¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8»þ¡Ë¤Ç»Å»öÉüµ¢¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¦°ËÃ£¤ß¤¤ª¤¬¡Ö¤¤¤ä¤¢¤Ç¤â¤è¤¯Éü³è¤·¤¿¤Í¤¨¡£´èÄ¥¤Ã¤¿¤Í¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢Æá¿Ü¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¢¡¢°ìÈÖ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸À¸ì¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤º¤Ã¤È¤â¤¦¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ËÃ£¤Ï¡ÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿»þ´ü¤Ã¤ÆµÙ¤ó¤Ç¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£²¶¥á¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤Æ¤¿¤±¤É¡£¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¡¢ºÇ½é¤Ï¡×¤È¼ÁÌä¡£Æá¿Ü¤Ï¡Ö¸À¸ì¤È¡¢¥á¡¼¥ë¤âÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¡£°ËÃ£¤µ¤ó¤Î¥á¡¼¥ë¤ÏÆÉ¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£Æ¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÆÉ¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤âÊÖ¿®¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂÇ¤Ä¤ó¤À¤Ã¤±¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È²ó¸Ü¤·¡¢¥á¡¼¥ë¤ÎÊÖ¿®¤ÏºÊ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¸À¸ìÎÅË¡»Î¤ÎÊý¡¹¤¬ËÜÅö¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡×¤ÈÆá¿Ü¡£¡ÖËÍ¤é¤Î»Å»ö¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢²¿¤ò¤ä¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò·è¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÇÁ´Éô¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤â¸½ºß¤Ï½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¡Ö¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¸¡Äê¤Î¡£3¥«·î¤Ë1²ó¸¡Äê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¤â¤¦¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÏÂ´¶È¤Ç¤¹¡£¸å¤Ï»Å»ö¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£