RIIZE¡¢¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤ÎËë³«¤±¡Ä½é¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¡ØOdyssey¡Ù¤Ç²Î¤¦·è°Õ¤È¤Ï¡©
RIIZE¤¬½é¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡ØOdyssey¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÈONE TOP¡É¤Ø¤ÎÈôÌö¤Ë¸þ¤±¤¿ÎÏ¶¯¤¤»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¡¢¸Î¶¿¡¦ºÂ´Ö¤Ë½ÐË×
¡ØOdyssey¡Ù¤Ï¡¢5·î19Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØODYSSEY¡Ù¤ÎËë¤ò³«¤±¤ëÂè1¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¾Ï¤Ë¸þ¤«¤¦RIIZE¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î·è°Õ¤òÉ½¸½¤·¤¿³Ú¶Ê¡£
¸ß¤¤¤ò¿®¤¸¡¢»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¶²¤ì¤º¤ËÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦°Õ»Ö¤ò²Î¤¤¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢±§Ãè¤òÉº¤¦¤è¤¦¤Ê¿ÀÈëÅª¤Ê¥·¥ó¥»¥µ¥¦¥ó¥É¤ÈUK¥¬¥ì¡¼¥¸¤Î¥ê¥º¥à¤¬Ä´ÏÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
RIIZE¤ÏÆ±¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¡È»Ï¤Þ¤ê¡É¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤¶Ê¡£¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ã¤¿¤È¤¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ä¡¢Î¹Î©¤ÁÁ°¤Î¤È¤¤á¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£º£¸å¡¢BRIIZE¡ÊRIIZE¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤Î³§¤µ¤ó¤¬²¿¤«¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¶ÛÄ¥¤è¤ê¤â¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤òÍ¿¤¨¤ë³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
5·î19Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ëRIIZE¤Î1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØODYSSEY¡Ù¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼2¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÈà¤é¤Î¡È¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×À®Ä¹µ¡É¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀºîÉÊ¡£¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØFly Up¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á´10¶Ê¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢RIIZE¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Á´¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±ÇÁü²½¤·¤Æ¸ø³«¤¹¤ë¡È½é¡¦ºÇÂç¡¦ºÇ¹â¥¹¥±¡¼¥ë¡É¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò½àÈ÷Ãæ¤À¡£5·î14Æü20»þ¤Ë¤Ï¡¢Weverse¤ÎRIIZE¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£²ÃÆþ¼Ô¸ÂÄê¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½é¸ø³«¤µ¤ì¡¢Â³¤¯15Æü¤«¤é¤Ï´Ú¹ñ¡¦Ãæ¹ñ¡¦ÆüËÜ¡¦¥¿¥¤¤Î4¥«¹ñ¡¦27·à¾ì¤Ë¤Æ¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î·à¾ì¾å±Ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢RIIZE¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØODYSSEY¡Ù¤Ï¡¢5·î19Æü18»þ¤è¤ê³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þRIIZE¤È¤Ï¡©
SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È½êÂ°¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏNCT½Ð¿È¤Î¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¡¢¥½¥ó¥Á¥ã¥ó¡¢¸ø³«Îý½¬À¸SM ROOKIES½Ð¿È¤Î¥¦¥ó¥½¥¯¡¢Èó¸ø³«Îý½¬À¸¤Î¥¦¥©¥ó¥Ó¥ó¡¢¥½¥Ò¡¢¥¢¥ó¥È¥ó¤Î6¿Í¡£SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬NCT°ÊÍè¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤ËÇÚ½Ð¤¹¤ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¡ÖRIIZE¡×¤Ë¤Ï¡¢¡ÖRise¡×¡ÊÀ®Ä¹¤¹¤ë¡Ë¤È¡ÖRealize¡×¡Ê¼Â¸½¤¹¤ë¡Ë¤Î2¤Ä¤Î°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯9·î4Æü¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡ØGet A Guitar¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£2023Ç¯11·î¡¢¥¹¥ó¥Ï¥ó¤¬Ìµ´ü¸Â³èÆ°ÃæÃÇ¤È¤Ê¤ê¡¢6¿Í¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£2024Ç¯10·î11Æü¡¢WIZARD¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¥¹¥ó¥Ï¥ó¤Î¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°Éüµ¢¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢Æ±·î13Æü¤Ë¥¹¥ó¥Ï¥ó¤ÎÃ¦Âà¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£