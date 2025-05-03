ÁÒÃæ¤ë¤Ê¤µ¤ó¤¬Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ë¥¢¡¼¥È¡×¤È¤Ï¡©¥Í¥¹¥«¥Õ¥§¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿³¨²èºîÉÊ¤ò´óÂ£
ÇÐÍ¥¡¦¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³¨²èºîÉÊ¤ÎÁÏºî³èÆ°¤â¹Ô¤¦ÁÒÃæ¤ë¤Ê¤µ¤ó¤¬4·î24Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î²ð¸î»ÜÀß¤òË¬Ìä¤·¡¢³¨²èºîÉÊ¤ò´óÂ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÒÃæ¤ë¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢°åÎÅ»ÜÀß¤ä²ð¸î»ÜÀß¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Æþµï¼Ô¤È¤È¤â¤ËÁÏºî³èÆ°¤ò¤¹¤ë¡Ö¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ë¥¢¡¼¥È¡×³èÆ°¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÒÃæ¤µ¤ó¤¬´óÂ£¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î2·î¤Ë¥Í¥¹¥ìÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò¤¬ÁÒÃæ¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¤ß¤ó¤Ê¤Çºé¤«¤»¤è¤¦Ëþ³«¤Îºù¥¢¡¼¥È¥«¥Õ¥§¡×¡×¤Ç¡¢ÍèÅ¹¼Ô¤¬À©ºî¤Ë»²²Ã¤·¤¿³¨²èºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
ÍøÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Í¥¹¥«¥Õ¥§¡×¤Î»æ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¤Æºî¤Ã¤¿¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡£»²²Ã¼Ô¤¬»×¤¤»×¤¤¤ËÅ½¤Ã¤¿¥·¡¼¥ë¤òËþ³«¤Îºù¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢ÁÒÃæ¤µ¤ó¤¬³¨²èºîÉÊ¤È¤·¤Æ»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÀ©ºî¤Ë¤Ï¡¢²ð¸î»ÜÀß¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤â»²²Ã¤·¡¢ÁÒÃæ¤µ¤ó¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Î»×¤¤¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢À©ºî¤Ë¤Î¤¾¤ó¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ê¿¿¤ÃÇò¤Ê¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³§¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤¬¤³¤â¤Ã¤¿¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡È¥ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡É¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤ÇÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤ÈÀ©ºî²áÄø¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£Ëþ³«¤Îºù¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿³¨²è¤«¤é¡Ö½Õ¤ÎÍÛµ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Î²ÈÂ²¤¬¡¢ÁÒÃæ¤µ¤ó¤Î³¨¤òÉÂ±¡¤Ë¾þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢ÁÒÃæ¤µ¤ó¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ë¥¢¡¼¥È¤Î³èÆ°¡£ÁÒÃæ¤µ¤ó¤Î³¨¤¬´î¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢µ¡²ñ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë³¨¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¸½ºß¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢³¨²è¤ò´óÂ£¤µ¤ì¤¿²ð¸î»ÜÀß¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¼ê¤Ë»ý¤ÄÆ»¶ñ¤ò¥Ú¥ó¤«¤é³¨É®¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¡¼¥È¤Ï¿´¿È¤ÎÌþ¤·¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î´ë²è¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿ÁÒÃæ¤µ¤ó¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ö¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ Keepo¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö³¨²è¤ÎÀ©ºî¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Î¾å¤Ë´Ý¤¤¥·¡¼¥ë¤òÅ½¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾®¤µ¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Âç¤¤ÊÊÑ²½¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤¯¤ä¤µ¤·¤¤ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»äÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿³¨¤ò¥·¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë´Ý¤¯ÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢¡Ø¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ Keepo¡Ù¤òºÌ¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤³¤á¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÒÃæ¤ë¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢°åÎÅ»ÜÀß¤ä²ð¸î»ÜÀß¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Æþµï¼Ô¤È¤È¤â¤ËÁÏºî³èÆ°¤ò¤¹¤ë¡Ö¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ë¥¢¡¼¥È¡×³èÆ°¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÒÃæ¤µ¤ó¤¬´óÂ£¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î2·î¤Ë¥Í¥¹¥ìÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò¤¬ÁÒÃæ¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ ¤ß¤ó¤Ê¤Çºé¤«¤»¤è¤¦Ëþ³«¤Îºù¥¢¡¼¥È¥«¥Õ¥§¡×¡×¤Ç¡¢ÍèÅ¹¼Ô¤¬À©ºî¤Ë»²²Ã¤·¤¿³¨²èºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÎÀ©ºî¤Ë¤Ï¡¢²ð¸î»ÜÀß¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤â»²²Ã¤·¡¢ÁÒÃæ¤µ¤ó¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Î»×¤¤¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢À©ºî¤Ë¤Î¤¾¤ó¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ê¿¿¤ÃÇò¤Ê¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³§¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤¬¤³¤â¤Ã¤¿¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡È¥ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡É¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤ÇÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤ÈÀ©ºî²áÄø¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£Ëþ³«¤Îºù¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿³¨²è¤«¤é¡Ö½Õ¤ÎÍÛµ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Î²ÈÂ²¤¬¡¢ÁÒÃæ¤µ¤ó¤Î³¨¤òÉÂ±¡¤Ë¾þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢ÁÒÃæ¤µ¤ó¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ë¥¢¡¼¥È¤Î³èÆ°¡£ÁÒÃæ¤µ¤ó¤Î³¨¤¬´î¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢µ¡²ñ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë³¨¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¸½ºß¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢³¨²è¤ò´óÂ£¤µ¤ì¤¿²ð¸î»ÜÀß¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¼ê¤Ë»ý¤ÄÆ»¶ñ¤ò¥Ú¥ó¤«¤é³¨É®¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¡¼¥È¤Ï¿´¿È¤ÎÌþ¤·¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î´ë²è¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿ÁÒÃæ¤µ¤ó¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ö¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ Keepo¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö³¨²è¤ÎÀ©ºî¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Î¾å¤Ë´Ý¤¤¥·¡¼¥ë¤òÅ½¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾®¤µ¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Âç¤¤ÊÊÑ²½¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤¯¤ä¤µ¤·¤¤ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»äÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿³¨¤ò¥·¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë´Ý¤¯ÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢¡Ø¥Í¥¹¥«¥Õ¥§ Keepo¡Ù¤òºÌ¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤³¤á¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£