Á°ÅÄÆüÌÀ»á¡¢Ä¶ÍÌ¾Ë½ÁöÂ²¡ÈÀ©°µ¡É»ö·ï¤òÌÀ¤«¤·¥¹¥¿¥¸¥ª¿ÌÙþ¡Ö¥Ð¥¤¥¯¤ò¥Ð¡¼¥ó¤È½³¤êÅÝ¤·¤Æ¡Ä¡×
¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¡Ö³ÊÆ®²¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÁ°ÅÄÆüÌÀ»á¡Ê66¡Ë¤¬2Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ABEMA¡Ö¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸¡¡²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡ª¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£ÍÌ¾Ë½ÁöÂ²¤ò¡ÈÀ©°µ¡É¤·¤¿»ö·ï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Á°ÅÄ»á¤¬08Ç¯¡¢ÉÔÎÉ¤ò¹¹À¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤¿Áí¹ç³ÊÆ®µ»Âç²ñ¡ÖTHE OUTSIDER¡×¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£Æ±Âç²ñ¤Î²ñ¾ì¤ÇÍðÆ®¤¬Áê¼¡¤°¤Ê¤É¤·¤¿ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¼ãÎÓÀµ¶³¤«¤é¡Ö²¿¿Í¤â¤Ç¡ÊÉÔÎÉ¤¿¤Á¤Ë¡Ë½±·â¤µ¤ì¤¿¤ê¤È¤«¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿Á°ÅÄ»á¤Ï¡¢¡Ö2000²¿Ç¯¤À¤«¡×¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¤«¤Ä¤ÆÅìµþ¡¦Âå´±»³¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢Ä¶ÉðÆ®ÇÉ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿ÍÌ¾Ë½ÁöÂ²¤¬¤¿¤à¤í¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Û¤«¤Î¼ÖÎ¾¤¬ÄÌ¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¡¢Ë½ÁöÂ²¤Î¼ÂÌ¾¤âµó¤²¤Ä¤ÄÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÁ°ÅÄ»á¤Ï¤½¤Î»þ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌëÃæ¤Î2»þ¤´¤í¡¢¡ÊÁ°ÅÄ»á¤¬¡Ë¥Ù¥ó¥Ä¤ò±¿Å¾¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¡ÊË½ÁöÂ²¤¬Æ»¤ò¤Õ¤µ¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡Ë¡ÈÌÀÆü¡¢Ä«¥¤¥Á¤Ç¿·´´Àþ¾è¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤Èº¤¤Ã¤¿¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡ÈÃ¯¤«¡ÊÃí°Õ¤Ê¤É¤ò¤·¤Ë¡Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡É¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¹Ô¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡ÈÃ¯¤«¤¬°ìÈÖ¤Ë¡ÊÃí°Õ¤·¤Ë¡Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡Ê¸å¤«¤é¡Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡¢²¶¤¬¡ÊºÇ½é¤Ë¼Ö¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤ÆË½ÁöÂ²¤Î¤È¤³¤í¤Ë¡Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢¤Õ¤È¿¶¤ê¸þ¤¤¤¿¤é¡¢Ã¯¤â¡Ê¤Ä¤¤¤Æ¡ËÍè¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤ê¤ã¡¼¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡È¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡È¤³¤³¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¡¢¤¢¤¤¤Ä1¿Í¤ÇÃ¯¤âÍè¤Ê¤¤¤«¤é¼Ö¤ËÌá¤ê¤ä¤¬¤Ã¤¿¡É¤È¤«¸À¤ï¤ì¤¿¤é¥«¥Ã¥³°¤¤¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ï¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö²¶¤Î¥Ù¥ó¥Ä¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤¿¡¢¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¥Ð¥¤¥¯¤Ë2¿Í¾è¤ê¤·¤ÆÅ´ËÀ»ý¤Ã¤Æ¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡ÊÅ´ËÀ¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤Æ¤¤¤¿¡ËÅÛ¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥¯¤ò¥Ð¡¼¥ó¤È½³¤êÅÝ¤·¤Æ¡¢¡È¥³¥é¡ª¤É¤±¤Ã¡ª¡É¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¥ï¡¼¥Ã¤È¡ÊË½ÁöÂ²¤ÎÃç´Ö¤¬¡ËÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡È¤³¤ì¤ÏÊÑ¤ÊÉ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡£°ìÈÖ¶¯¤½¤¦¤Ê¥ä¥Ä¤ò»×¤¤¤Ã¤¤ê¥·¥Ð¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤À¤í¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡È¤³¤¤¤Ä¤«¤é¥·¥Ð¤¯¤«¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ü¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡È¤¢¡¢Á°ÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¡Êµ¤¤Å¤¤¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ë¡£¡È¤¦¤ó¡¢¤½¤¦¤À¤è¡É¡£¡Ê¤ÈÅú¤¨¤¿¤é¡Ë¡È¤¢¡¢¤³¤ì¤Ï¼ºÎé¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÁ°¤é¤É¤±¤É¤±¡¢Á°ÅÄ¤µ¤ó¤Î¼Ö¡¢ÄÌ¤·¤Æ¤ä¤ì¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÄÌ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾×·âÅª¤ÊÏÃ¤òÂ³¤±¡¢½Ð±é¼Ô¤é¤Ï¿ÌÙþ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÁ°ÅÄ»á¤Ï¡Ö²¶¡¢¤½¤ÎÏÃ¤ò¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¼«Ëý¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¦¥½¤À¤í¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤Î¥Ü¥¹¤¬¡ÊÆ±Ë½ÁöÂ²¤Î¡Ë°Î¤¤ÅÛ¤Ç¡¢¸å¡¹¤Ë¤½¤Î¿Í¤ÎËÜ¡Ê¼«ÅÁÅªÃø½ñ¡Ë¤òÇã¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÏÃ¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£