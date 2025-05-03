µð¿ÍÀï¤ÇÄÁ»ö¡¢²¬ËÜ¤ÎÆóÎÝÂÇ¤¬¡È¾ÃÌÇ¡É¡Ä°ì½Ö¥Ù¡¼¥¹Î¥¤ì¥¢¥¦¥È¤Ë¡¡¥ê¥×¥ì¡¼¸¡¾Ú¤ÇÈ½ÄêÊ¤¤ë
¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ëºÝ¤Ë¥Ù¡¼¥¹¤òÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿
¢£DeNA ¡¼ µð¿Í¡Ê3Æü¡¦²£ÉÍ¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤Ï3Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿DeNAÀï¤Ç°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤ÆÆóÎÝ¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤¿ºÝ¤Ë¥Ù¡¼¥¹¤ò¤ï¤º¤«¤ËÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡0-0¤Î5²óÀèÆ¬¤Ç¡¢º¸Íã¤ÎÆ¬¤ò±Û¤¨¤ëÂÇµå¤òÊü¤Ã¤¿²¬ËÜ¤Ï¡¢ÆóÎÝ¤Ø¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¡£ÆóÎÝ¼ê¤ÎËÒ½¨¸çÆâÌî¼ê¤¬¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤â¥»¡¼¥Õ¤ÎÈ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·DeNAÂ¦¤¬¥ê¥×¥ì¡¼¸¡¾Ú¤òÍ×µá¤¹¤ë¤È¡¢²¬ËÜ¤¬¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ëºÝ¤Ë°ì½Ö¥Ù¡¼¥¹¤òÎ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢È½Äê¤Ï¥¢¥¦¥È¤ËÊ¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥¦¥È¤ÎÈ½Äê¤Ë¡¢DeNA¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂç´¿À¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£µð¿Í¤Ï¤³¤Î²ó¡¢1»à¤«¤éÁýÅÄÎ¦ÆâÌî¼ê¤¬°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãæ»³ÎéÅÔÆâÌî¼ê¤¬Í·¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤ÆÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë