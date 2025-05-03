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¸¶Ê¸¥¿¥¤¥È¥ë¡§Daruma dolls are one of Japan¡Çs most popular souvenirs. But where do they come from?¡Ê¾¶Ìõ¡Ë