¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¡¼é¸î¿À¥¸¥ã¥ó¥»¥ó¤¬3ÈïÃÆ¤ÎÂçÍðÄ´¤Çº£µ¨ºÇ°7Ï¢ÇÔ¡¡¥¿·³¥°¥ê¡¼¥ó¤ËÂç¥ê¡¼¥°»Ë¾å½é¤Î²÷µóµö¤¹
¡¡¡þ¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹1¡½9¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ê2025Ç¯5·î2Æü¡¡¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¡Ë
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ï2Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¤ÈÂÐÀï¤·¡¢1¡½1¤Î9²ó¤Ë¼é¸î¿À¥±¥ó¥ê¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥»¥óÅê¼ê¡Ê37¡Ë¤¬3ÈïÃÆ¤¹¤ë¤Ê¤É2/3²ó¤ò6°ÂÂÇ6¼ºÅÀ¤ÎÂçÍðÄ´¡£º£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤¹¤ë7Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ï¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Îºòµ¨¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þº¸ÏÓ¥¹¥¯¥Ð¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢½é²ó¤Ë¥Í¥È¤¬ÀèÀ©¥½¥í¡£7²ó¤ËÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢8²ó¤ò½ª¤ï¤Ã¤Æ1¡½1¤È¹¥¾¡Éé¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢9²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿¥¸¥ã¥ó¥»¥ó¤¬ÀèÆ¬¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¥½¥í¤òµö¤¹¤È¡¢Â³¤¯¥±¥¤¥¹¤Ë¤âÈïÃÆ¤·¤Æ2¼ºÅÀ¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤º2»à¸å¤Ë¥Ð¥¨¥¹¤Ë¤â2¥é¥ó¤òÈïÃÆ¤·¤Æ1¡½5¤È¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤é¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤ËÏ¢ÂÇ¤òµö¤·¤Æ¥¸¥ã¥ó¥»¥ó¤¬¹ßÈÄ¤¹¤ë¤È¡¢µß±ç¤·¤¿¥¨¥À¡¼¤¬¼«¿È¤ÎË½Åê¤Ç¤µ¤é¤Ë1ÅÀ¤ò¼º¤¦¤È¡¢2½äÌÜ¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¤Ë¤³¤Î²ó2ËÜÌÜ¤Î°ìÈ¯¤È¤Ê¤ë3¥é¥ó¤òÈïÃÆ¤·¤Æ»î¹ç¤¬·è¤·¤¿¡£
¡¡Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥µ¥é¡¦¥é¥ó¥°¥¹µ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢9²ó¤Î1¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç2ËÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂç¥ê¡¼¥°»Ë¾å½é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÏÁ°Æü¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¤Ç¤âµÆÃÓÍºÀ±¤¬5²ó2¼ºÅÀ¤È»î¹ç¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é8²ó°Ê¹ß¤Ëµß±ç¿Ø¤¬8¼ºÅÀ¤ÈÂç±ê¾å¡£2ÀïÂ³¤±¤Æ½ªÈ×¤ËÂçÎÌ¼ºÅÀ¤òµÊ¤¹¤ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¼çË¤¥È¥é¥¦¥È¤¬º¸É¨ÄË¤Î¤¿¤áÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤ê¡£°¤¤Î®¤ì¤òÊ§¿¡¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£