DeNA¡Ö¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹Âç²èÌÌ¥Æ¥ì¥ÓDAY¡×¤ÇÁêÀî¼·À¥¤¬»Ïµå¼°¡¡¡ÖÌ´¸«¤¿¡×¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥ÉÅêµå¤Ë´¿´î
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡DeNA¡½µð¿Í¡Ê2025Ç¯5·î3Æü¡¡²£ÉÍ¡Ë
¡¡²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ÎDeNA¡½µð¿Í6²óÀï»î¹çÁ°¤Ë¡¢²Î¼ê¤ÎÁêÀî¼·À¥¤¬»Ïµå¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¤¬´§¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Û¡¼¥à»î¹ç¡Ö¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹Âç²èÌÌ¥Æ¥ì¥ÓDAY¡×¡£Æ±¼Ò´§»î¹ç¤Ç¤Ï²áµî2ÅÙ»Ïµå¼°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤âÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿¡£
¡¡²áµî¤Ï¤È¤â¤Ë¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÅêµå¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢º£²ó¤Ï2·î¤Î²Æìµ¹ÌîÏÑ¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤âÅêµåÎý½¬¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¤Îµ¤¹ç¤ÎÆþ¤ì¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÅØÎÏ¤¬¼Â¤êº£²ó¤Ï¡ÖÄ¶¡×»³¤Ê¤ê¥¹¥í¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤¬¤é¡¢¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥ÉÅêµå¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ÁêÀî¤Ï¡Öº£Æü¤â¡Ê¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Ë¡Ë¾¡¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤â¤¦¤³¤³¤Ç¡Ê¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¡Ë¿å¤ò¤µ¤¹Ìõ¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¿ÀÀ»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤é¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£Îý½¬¤·¤Æ¤¤¿ÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤ì¤¿¤«¤Ê¡£Åê¤²¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ï¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥ÉÅêµå¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö9ÈÖ¥²¡¼¥È¤Î¡Ê´ÇÈÄ¤Î¡ËÈ·¥µ¥Ö¥ì¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤ÆÅê¤²¤í¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö9ÈÖ¥²¡¼¥È¤ÎÈ·¥µ¥Ö¥ì¡¢9ÈÖ¥²¡¼¥È¤ÎÈ·¥µ¥Ö¥ì¡×¤ÈÇ°¤¸¤Ê¤¬¤é¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¼Â¸½¡£
¡¡¸½ºß¥Á¡¼¥à¤Ï¼Ú¶â2¤Ç5°Ì¤Ê¤¬¤é¡¢¼ó°Ìµð¿Í¤È¤Ï3¡¦5¥²¡¼¥àº¹¡£¡ÖºÇ¶á¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ê¥Á¡¼¥à¤Ï¡Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤Ç¤â¤ä¤Ï¤ê²Æ°Ê¹ß¤¬¤·¤ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£°ì´î°ìÍ«¤·¤Ê¤¤¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤É¤ó¤É¤ó²Æ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡ÖÌ´¸«¤¿¡×¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥ÉÅêµå¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿ÁêÀî¤Ï¡¢DeNA¥Ê¥¤¥ó¤Ë¤â¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£