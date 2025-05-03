´Ú¹ñ¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×PLAVE¤ÎÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬·èÄê¡ª6·î¤Ë¡Ø¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹
K-POP¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×PLAVE¡Ê¥×¥ì¥¤¥ô¡Ë¤¬¡¢6·î¤ËÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
PLAVE¤Ï5·î1Æü¡¢¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡Ù¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¸ø³«¡£6·î16Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
PLAVE¤Ï¡¢¥¤¥§¥¸¥å¥ó¡¢¥Î¥¢¡¢¥Ð¥ó¥Ó¡¢¥¦¥Î¡¢¥Ï¥ß¥ó¤Î5¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢2023Ç¯3·î¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥¢¥¸¥¢·÷¤ÇµÞÂ®¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤äÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤K-POP¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¡¢ºòÇ¯È¯É½¤µ¤ì¤¿2nd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØASTERUM 134-1¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎHMV¡õBOOKS¤ÎK-POPÈÎÇä¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤â¿Íµ¤¤È±Æ¶ÁÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£Ç¯2·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿3rd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCaligo Pt.1¡Ù¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î²»³Ú¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àMelon¤Ç¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹24»þ´Ö°ÊÆâ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤òµÏ¿¡£»Ë¾åºÇÂ®¤Ç¡ÖBillions Club¡×¤ËÆþ¤ê¡¢¡ÖMillions Album¡×ÉôÌç¤Ç¤â24»þ´ÖºÇÂ¿¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°µÏ¿¤òÆ±»þ¤ËÃ£À®¤·¤¿Í£°ì¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¤Î1°Ì³ÍÆÀ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë200¥Á¥ã¡¼¥È¡×¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´Ú¹ñ¹ñÆâ³°¤òÌä¤ï¤º¡¢ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤À®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢PLAVE¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê³èÆ°¤¬¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þPLAVE ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
´Ú¹ñ¤ÎÌ±Ë¾¥Æ¥ì¥Ó¶ÉMBC¤Î¼ÒÆâ¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤«¤éÆÈÎ©Ê¬¼Ò¤·¤¿¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ëIP¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶ÈVLAST ¼Ò¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¡£2023Ç¯3·î12Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥¤¥§¥¸¥å¥ó¡Ê¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¡Ë¡¢¥Î¥¢¡Ê¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¡Ë¡¢¥Ð¥ó¥Ó¡Ê¥á¥¤¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¡Ë¡¢¥¦¥Î¡Ê¥á¥¤¥ó¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¡Ë¡¢¥Ï¥ß¥ó¡Ê¥á¥¤¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¡¢¥ê¡¼¥É¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡Ë¤Î5¿Í¡£¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ÎPLAVE¤Ï¡¢¡ÖPlay¡×¤È¡ÖRêve¡ÊÌ´¡Ë¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¿·¤·¤¤À¤³¦¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºî»ì¡¢ºî¶Ê¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¢¿¶¤êÉÕ¤±ÁÏºî¤Ê¤É¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÀ½ºî¤«¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸³èÆ°¤ËÉ¬Í×¤Ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î²»³Ú¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£