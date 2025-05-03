L¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¡¢º£µ¨½ªÎ»¸å¤Ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤È·ÀÌó±äÄ¹¸ò¾Ä¤Ø¡Ä¸½¹Ô·ÀÌó¤Ï2027Ç¯¤Þ¤Ç
¡¡¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥³¥í¥ó¥Ó¥¢ÂåÉ½FW¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤ËÆ±¥¯¥é¥Ö¤È·ÀÌó±äÄ¹¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Î¤è¤¦¤À¡£2Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß28ºÐ¤ÎL¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤ÏÊì¹ñ¥Ð¥é¥ó¥¥ä¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¡Ê¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡Ë¤ä¥Ý¥ë¥È¡Ê¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢2022Ç¯1·î¤Ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë3700Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó71²¯±ß¡Ë¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï47»î¹ç½Ð¾ì¤Ç16¥´¡¼¥ë8¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ãæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î5¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊL¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ë¤Ï¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥µ¥¦¥¸¡¦¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥ê¡¼¥°¡ÊSPL¡Ë¤Ø¤Î¹â³Û°ÜÀÒ¤â±½¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢µî½¢¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤È¤Î¸½¹Ô·ÀÌó¤ò2027Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç2Ç¯»Ä¤·¤Æ¤¤¤ëL¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±Áª¼ê¤ÎÂåÍý¿Í¤¬º£µ¨½ªÎ»¸å¤Ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤È¿·¤¿¤Ê·ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ò¾Ä¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï·ÀÌó¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½DF¥Õ¥£¥ë¥¸¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤ä¥¨¥¸¥×¥ÈÂåÉ½FW¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¤È·ÀÌó±äÄ¹¤Ë»ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½DF¥È¥ì¥ó¥È¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¤Îµî½¢¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æº£¸å¤ÎÆ°¸þ¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Áá´ü¤ËÃæ¿´Áª¼ê¤Ç¤¢¤ëL¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤È¤â¿··ÀÌó¤òÄù·ë¤¹¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¸ò¾Ä¤Ï¤¹¤°¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¸½ºß28ºÐ¤ÎL¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤ÏÊì¹ñ¥Ð¥é¥ó¥¥ä¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¡Ê¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡Ë¤ä¥Ý¥ë¥È¡Ê¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢2022Ç¯1·î¤Ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë3700Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó71²¯±ß¡Ë¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï47»î¹ç½Ð¾ì¤Ç16¥´¡¼¥ë8¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ãæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î5¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤È¤Î¸½¹Ô·ÀÌó¤ò2027Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç2Ç¯»Ä¤·¤Æ¤¤¤ëL¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±Áª¼ê¤ÎÂåÍý¿Í¤¬º£µ¨½ªÎ»¸å¤Ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤È¿·¤¿¤Ê·ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ò¾Ä¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï·ÀÌó¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½DF¥Õ¥£¥ë¥¸¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤ä¥¨¥¸¥×¥ÈÂåÉ½FW¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¤È·ÀÌó±äÄ¹¤Ë»ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½DF¥È¥ì¥ó¥È¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¤Îµî½¢¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æº£¸å¤ÎÆ°¸þ¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Áá´ü¤ËÃæ¿´Áª¼ê¤Ç¤¢¤ëL¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤È¤â¿··ÀÌó¤òÄù·ë¤¹¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¸ò¾Ä¤Ï¤¹¤°¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£