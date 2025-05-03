¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï¡ÛµÜÀ¤Î°Ìï¡¢ÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤Ë´¿À¼ÇÜÁý¡¡¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤ò¤Ê¤Ó¤«¤»¥é¥ó¥¦¥§¥¤
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎµÜÀ¤Î°Ìï¤¬3Æü¡¢Åìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØRakuten GirlsAward 2025 SPRING/SUMMER¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥«¥Ã¥È¡Û´¿À¼ÇÜÁý¡ª¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤ò¤Ê¤Ó¤«¤»ÅÐ¾ì¤·¤¿µÜÀ¤Î°Ìï
¡¡µÜÀ¤¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«Ëë¤ò¾þ¤ë¡ÖMAX¡õCo.¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤ò¤Ê¤Ó¤«¤»¤ÆÊâ¤¤¤¿¡£»þÀÞ¡¢ÊÒÊý¤Î¸ý³Ñ¤ò¾å¤²¤ëÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¡¢¤½¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÉ½¾ð¤Ë´¿À¼¤¬ÇÜÁý¤·¤¿¡£
¡¡¡ØGirlsAward¡Ù¤Ï2010Ç¯¤Î½é³«ºÅ¤«¤é¿ô¤¨¡¢º£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖPlay Your Style ¡Á8bit Dreams¡Á¡×¡£ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢À¸¸«°¦ÎÜ¡¢Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡¢»³²¼Èþ·î¤é¥â¥Ç¥ë¤¬½Ð±é¤·¡¢&TEAM¡¢Kep1er¡¢ÇµÌÚºä46¤é8ÁÈ¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¡¢MC¤ÏËÜÅÄÍã¡¢»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¡¢¿¹¹áÀ¡¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡ÚÁ´¿È¥«¥Ã¥È¡Û´¿À¼ÇÜÁý¡ª¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤ò¤Ê¤Ó¤«¤»ÅÐ¾ì¤·¤¿µÜÀ¤Î°Ìï
¡¡µÜÀ¤¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«Ëë¤ò¾þ¤ë¡ÖMAX¡õCo.¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤ò¤Ê¤Ó¤«¤»¤ÆÊâ¤¤¤¿¡£»þÀÞ¡¢ÊÒÊý¤Î¸ý³Ñ¤ò¾å¤²¤ëÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¡¢¤½¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÉ½¾ð¤Ë´¿À¼¤¬ÇÜÁý¤·¤¿¡£
¡¡¡ØGirlsAward¡Ù¤Ï2010Ç¯¤Î½é³«ºÅ¤«¤é¿ô¤¨¡¢º£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖPlay Your Style ¡Á8bit Dreams¡Á¡×¡£ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢À¸¸«°¦ÎÜ¡¢Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡¢»³²¼Èþ·î¤é¥â¥Ç¥ë¤¬½Ð±é¤·¡¢&TEAM¡¢Kep1er¡¢ÇµÌÚºä46¤é8ÁÈ¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¡¢MC¤ÏËÜÅÄÍã¡¢»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¡¢¿¹¹áÀ¡¤¬Ì³¤á¤ë¡£