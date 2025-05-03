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¢£¡ãTOUR 2025 ¤¿¤½¤¬¤ì¥Ð¥Ç¥£¤Î²Æ¡ä
8·î09Æü(ÅÚ)¡¡·²ÇÏ¡¦¹âºê SLOW TIME cafe
open17:00 / start17:30
¡ÊÌä¡Ë¹âºê SLOW TIME cafe 027-325-3790
8·î10Æü(Æü)¡¡Ä¹Ìî¡¦¥Í¥ª¥ó¥Û¡¼¥ë
open16:00 / start17:00
¡ÊÌä¡ËÄ¹Ìî ¥Í¥ª¥ó¥Û¡¼¥ë info@neonhall.com
8·î11Æü(·î/½Ë)¡¡ÀÐÀî¡¦¶âÂô ¤â¤Ã¤¤ê¤ä
open13:30 / start14:00
¡ÊÌä¡Ë¶âÂô ¤â¤Ã¤¤ê¤ä 076-231-0096
8·î17Æü(Æü)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ THUMBS UP
open16:00 / start17:00
¡ÊÌä¡Ë²£ÉÍTHUMBS UP 045-314-8705
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Á°Çä\4,800 / ÅöÆü\5,300(¥É¥ê¥ó¥¯ÊÌ)
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