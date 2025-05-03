ICEx¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤Ç2¶ÊÈäÏª ¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤ªÈäÏªÌÜ¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡ÚGirlsAward 2025SS¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/03¡Û8¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦ICEx¡Ê¥¢¥¤¥¹¡Ë¤¬3Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 SPRING/SUMMER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛEBiDAN½êÂ°¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥ÈÅÐ¾ì
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ICEx¤Ï¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥Ö¥ë¡¼¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿°áÁõ¤Ç¡Ö¥·¥Ö¥ä ¸á¸å6»þ¡×¤òÈäÏª¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¢¤ÀÌ¾¤Ç¤Î¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Ç¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¡ÖCANDY¡×¤Ç¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢´ÑµÒ¤Î¶á¤¯¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¯¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢È¬¿ÀÎË²ð¤ÏÃ»È±¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡È¤¹¤Ù¤Æ¤Î°¦¤ò°¦¤¹¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë³èÆ°¤¹¤ëICEx¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È½¸ÃÄ¡¦EBiDAN¤Î°ì°÷¤Ç¡¢°¤µ×º¬²¹À¤¡¢»Ö²ìÍû¶ê¡¢ÃÝÌîÀ¤Ûë¡¢ÀéÅÄÇÈ¶õÅÍ¡¢ÃæÂ¼²¢ÂÀÏº¡¢»³ËÜÎ¶¿Í¡¢Åû°æ½Ó°°¡¢È¬¿À¤«¤é¤Ê¤ë8¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡£2023Ç¯8·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò²û¤«¤·¤µ¡õ¿·¤·¤µ¤¬¸òº¹¤¹¤ë8bit¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¡ÖPlay Your Style ¡Ý8bit Dreams¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤äÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¿¤Á¤¬ºÇ¿·¤Î½Õ²Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢&TEAM¡¢Hearts2Hearts¡¢MYERA¤Ê¤É¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¡¢¿¹¹áÀ¡¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤¬7Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëËÜÅÄÍã¤¬¥²¥¹¥ÈMC¤òÌ³¤á¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
M1 ¥·¥Ö¥ä ¸á¸å6»þ
M2 CANDY
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛEBiDAN½êÂ°¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥ÈÅÐ¾ì
¢¡ICEx¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥ÈÅÐ¾ì
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ICEx¤Ï¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥Ö¥ë¡¼¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿°áÁõ¤Ç¡Ö¥·¥Ö¥ä ¸á¸å6»þ¡×¤òÈäÏª¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¢¤ÀÌ¾¤Ç¤Î¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Ç¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¡ÖCANDY¡×¤Ç¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢´ÑµÒ¤Î¶á¤¯¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¯¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢È¬¿ÀÎË²ð¤ÏÃ»È±¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï2025 S/S¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖPlay Your Style ¡Ý8bit Dreams¡Ý¡×
º£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò²û¤«¤·¤µ¡õ¿·¤·¤µ¤¬¸òº¹¤¹¤ë8bit¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¡ÖPlay Your Style ¡Ý8bit Dreams¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤äÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¿¤Á¤¬ºÇ¿·¤Î½Õ²Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢&TEAM¡¢Hearts2Hearts¡¢MYERA¤Ê¤É¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¡¢¿¹¹áÀ¡¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤¬7Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëËÜÅÄÍã¤¬¥²¥¹¥ÈMC¤òÌ³¤á¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ICEx¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
M1 ¥·¥Ö¥ä ¸á¸å6»þ
M2 CANDY
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û