¡Ö¾ÅÆîÇµÉ÷¡×RED RICE¡¡³èÆ°ºÆ³«¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¤ò½ËÊ¡¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¥Õ¥§¥¹¡×¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤ÇÉÍÅÄ¤È¥³¥é¥Ü¤â
¡¡¥ì¥²¥¨¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¾ÅÆîÇµÉ÷¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦RED RICE(49)¤¬3Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£2Æü¤Ë³èÆ°ºÆ³«¤òÈ¯É½¤·¤¿¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×ÉÍÅÄ²í¸ù(61)¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡RED RICE¤Ï¡ÖÉÍÅÄ¤µ¤óÉüµ¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÉÍÅÄ¤ÎÉüµ¢Êó¹ð¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡7Æü¤Ë¤Ï¾ÅÆîÇµÉ÷¤ÈÉÍÅÄ¤Î¥³¥é¥Ü¶Ê¡Ö¿ÍÀ¸Çú¾Ð¡×¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¡£Æ±¶Ê¤Ï11Æü¤ËÂçºå¡¦ËüÇîµÇ°¸ø±à¤â¤ß¤¸Àî¼ÇÀ¸¹¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÉÍÅÄÈ¯°Æ¤ÎÌî³°²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡RED RICE¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç³Ú¶Ê¤´°ì½ï¤µ¤»¤ÆÄº¤¸÷±É¤Ç¤¹¡ª¤´¤Ö¤´¤Ö¥Õ¥§¥¹À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£