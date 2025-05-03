¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¹Ò¶õ¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸¥×¥é¥¹²ñ°÷´¶¼Õ·î´Ö¡×¤ò³«ºÅÃæ
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¹Ò¶õ¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸¥×¥é¥¹²ñ°÷´¶¼Õ·î´Ö¡×¤ò5·î1Æü¤«¤é31Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤ÈËÌ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Ç¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤ä¥Ó¡¼¥ë¾úÂ¤½ê¡¢Ìîµå´ÑÀï¤ò´Þ¤à6Æü´Ö¤ÎÎ¹¹Ô¤ò¡¢¥Þ¥¤¥ë¤Î¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó·Á¼°¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£7·î10ÆüÈ¯¸ÂÄê¡£
¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¤Î3¤Ä¤Î¥×¥é¥ó¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ê¥Ñ ¥Ð¥ì¡¼ ¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥¹¥Ñ¤Ë1Çñ¡¢¥Ò¥ë¥È¥ó¡¦¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥æ¥Ë¥ª¥ó¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ë3Çñ¤¹¤ë¡£¥¦¥§¥ë¥«¥à¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¡¢Ìîµå2»î¹ç¤Î´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¡¢Ç³Ìý¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¤ä½ôÀÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢6·î1Æü¤È2Æü¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡¢¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥¢¥á¥ê¥«ÅìµþÅ¹¤Ç³«¤¯¡£É¬Í×¥Þ¥¤¥ë¿ô¤Ï1,000¥Þ¥¤¥ë¤Ç¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë2ËÜ¤È¥×¥ì¥Ã¥Ä¥§¥ë¡¢¥í¥´Æþ¤ê¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥¤¥ë¤«¤é³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ø¤Î°Ü¹Ô¥ì¡¼¥È¤Ï25¡ó¥¢¥Ã¥×¤·¡¢1,000¥Þ¥¤¥ë¤ò³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È500¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¸ò´¹¤Ç¤¤ë¡£¥°¥¢¥à¤È¥»¥Ö¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥×¥é¥ó¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Äó·È¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ÎÆþ²ñ¤ÇºÇÂç2Ëü¥Þ¥¤¥ë¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£