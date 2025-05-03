Á´Ä¹3m¤ÇÅö»þ475Ëü±ß¡ª ¤á¤Á¤ã¾®¤µ¤¤¡Ö4¿Í¾è¤ê¹âµé¼Ö¡×¤¬¥¹¥´¤¤¡ª ¾¢¡È»Å¾å¤²¡É¡ÖÄ¶¡¦¹ë²ÚÆâÁõ¡×¡ß6Â®MT¤âÀßÄê¡ª ÆüËÜ¤Ç¤âÇã¤¨¤¿¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Î¡ÈÌäÂêºî¡É¡Ö¥·¥°¥Í¥Ã¥È¡×¤È¤Ï
¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤ÎÌäÂêºî¡©
¡¡À¤³¦Âè°ìµé¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¹âÀÇ½¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Èþ¤·¤¤¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¿¦¿Í¤Ë¤è¤ë¼êºî¶È¤Î»ÅÎ©¤Æ¤ò»Ü¤·¤¿ÆâÁõ¤Ê¤É¤ò»ý¤Á¡¢°Ò¸·¤¢¤ë±Ñ¹ñ¤Î¹âµé¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÌ¾¥â¥Ç¥ë¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¤½¤ó¤Ê¸Ø¤ê¹â¤Ï·ÊÞ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¡¢¼Â¤Ë¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¡Ö¾®¤µ¤Ê¹âµé¼Ö¡×¤È¤¤¤¦¤Ù¤¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¥·¥°¥Í¥Ã¥È¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡Ö¥·¥°¥Í¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢2011Ç¯¤«¤é2013Ç¯¤Þ¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿3¥É¥¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬Á´Ä¹3m¤Î¡Ö¾®¤µ¤Ê¹âµé¼Ö¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê44Ëç¡Ë
¡¡¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬»ý¤Ä¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤µ¤ò¤ï¤º¤«3m¾¯¡¹¤Î¥Ü¥Ç¥£¤ËµÍ¤á¹þ¤ß¡¢¡ÖÅÔ»ÔÉô¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ËÂÐ¤¹¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹3078mm¡ßÁ´Éý1680mm¡ßÁ´¹â1500mm¡£¾®¤µ¤Ê¼ÖÂÎ¤Ï±Ñ¹ñ¤Î»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤â¼è¤ê²ó¤·¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤é¤·¤¤Íã¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤ä¡¢¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤È¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Î¥¨¥¢¥À¥¯¥È¡¢Åö»þ¤Î¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¥¯¥ê¥¢¥Æ¡¼¥ë¤òÈ÷¤¨¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤¿¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼Â¸½¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¤ì¤Ã¤¤È¤·¤¿¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¥â¥Ç¥ë¤é¤·¤¯¡¢ºÙÉô¤Î»ÅÎ©¤Æ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡¢¼ê¿ô¤ò¤«¤±¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³Æ¥È¥ê¥à¤ä¥·¡¼¥È¤Ï¿¦¿Í¤Î¼êË¥¤¤¤ÇË¥À½¤µ¤ì¡¢ºÇ¹âµéËÜ³×ÁÇºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¡£¥ë¡¼¥Õ¤Ë¤Ï¿Í¹©Èé³×¡Ö¥¢¥ë¥«¥ó¥¿¡¼¥é¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤Û¤«¡¢²Ã¾þ¤ä¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤Ê¤É¤âÃúÇ«¤ËÀ½ºî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æâ³°Áõ¿§¤Ï¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÍ×Ë¾¤Ç¼«Í³¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¼Â¤Ë°ÛÎã¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Î´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï2008Ç¯11·î¤Ë¥È¥è¥¿¤¬È¯Çä¤·¤¿4¿Í¾è¤ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¡ÖiQ¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡iQ¤ÏÈó¾ï¤Ë¾®¤µ¤Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥«¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢½½Ê¬¤Ê¤Ä¤¯¤ê¤³¤ß¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢Í¥¤ì¤¿¥·¥ã¥·ÀÇ½¤ä¹â¤¤°ÂÁ´ÀÇ½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤«¤éÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¥Ù¡¼¥¹¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ÏiQ¤ÈÆ±°ì¤Ç¡¢1.3¥ê¥Ã¥¿¡¼4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÈCVT¤Þ¤¿¤Ï6Â®MT¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¶îÆ°Êý¼°¤âFF¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï°Ò¸·¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤¿¤á¡¢iQ¤È¤·¤ÆÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥óËÜ¼Ò¤Î±Ñ¹ñ¥²¥¤¥É¥ó¤Ç°ìÅÙ²òÂÎ¤·¡¢ºî¤êÄ¾¤¹¤È¤¤¤¦¹©Äø¤ò·Ð¤ÆÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥·¥°¥Í¥Ã¥ÈÀìÍÑ¤ÎÆâ³°Áõ¥Ñ¡¼¥Ä¤Î¤Û¤«¡¢¼×²»ºà¤ÎÄÉ²Ã¤ä¥¨¥ó¥¸¥ó¡¿¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥Þ¥¦¥ó¥È¤ÎÊÑ¹¹¤Ê¤É¡¢Å°Äì¤·¤¿NVH¡Ê¥Î¥¤¥º¡¦¥Ð¥¤¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥Ï¡¼¥·¥å¥Í¥¹¡ËÂÐºö¤ò»Ü¤·¡¢150»þ´Ö¤âÈñ¤ä¤·¤ÆÀ½ºî¡£
¡¡¥·¥°¥Í¥Ã¥È¤ÏÆüËÜ¤Ë¤âÀµµ¬Í¢Æþ¤µ¤ì¡¢¿·¼Ö²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï475Ëü±ß¤«¤é¤ËÀßÄê¡£iQ¤Î¿·¼ÖÅö»þ¤Î¥Ù¡¼¥¹¥°¥ì¡¼¥É²Á³Ê¤¬140Ëü±ß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¼Â¤Ë3ÇÜ°Ê¾å¤Î²Á³Ê¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢ÀµÅý¤Ê¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¥â¥Ç¥ë¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¶Ë¤á¤ÆÇË³Ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë»÷¤Ä¤«¤Ê¤¤¥·¥°¥Í¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö´ë¶ÈÊÌÊ¿¶ÑÇ³Èñ´ð½à¡ÊÄÌ¾Î¡§CAFE¡Ë¡×¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ëÌÜÅª¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤ÏÂçÇÓµ¤ÎÌ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤òÂ¿¿ô¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎCAFE¤ËÅ¬¹ç¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¡¢¤½¤³¤Ç¥·¥°¥Í¥Ã¥È¤òÂçÎÌÀ¸»º¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤³¤ì¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ÈÎÇäÌÌ¤Ç¤ÏÂç¶ìÀï¡£¤ï¤º¤«2Ç¯´Ö¤ÎÀ¸»º¤ÇËÜ¹ñ¤Î±Ñ¹ñ¤Ç¤â¡¢ÁíÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï150ÂæÌ¤Ëþ¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÐ¾ì¤«¤é10Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤¿¸½ºß¡¢¸½Â¸¤¹¤ë¥·¥°¥Í¥Ã¥È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ï·ÊÞ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤È¤ÏÅþÄì»×¤¨¤Ê¤¤°ÛÎã¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢º£¸åÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢¿·¼Ö»þ¤ò¾å²ó¤ë600Ëü±ßÄ¶¤¨¤ÎÃæ¸Å¼Ö¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¤â¤Ï¤ä¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó»Ë¾å¤Ë»Ä¤ë¡ÖÌäÂêºî¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£