¸µ¸òºÝÁê¼êÂð¤«¤é°ìÉôÇò¹ü²½¤·¤¿½÷À¤Î°äÂÎ¡¡Ç³¤ä¤µ¤ì¤¿º¯À×¤â¡Ä·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤â¡Ö¡È»ö·ïÀ¤¬Ìµ¤¤¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×Éã¿Æ¤¬Ê°¤ê¡Únews23¡Û
Àîºê»Ô¤Î½»Âð¤«¤é°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢·Ù»¡¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤È¤Î´ØÏ¢¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë»ö·ï¡£°äÂÎ¤Ï¼ã¤¤½÷À¤È¤ß¤é¤ì¡¢Ç³¤ä¤µ¤ì¤¿º¯À×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¿·¤¿¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÊÌ¤ì¤Æ¤«¤é¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ë¡Ä¡×¸µ¸òºÝÁê¼ê¤Î¹ÔÊý¤Ï
¡ÖËÜÅö¤ËºÇ¸å¤ÎSOS¡× ·ÈÂÓ¤ÎÍúÎò¤Ë¤Ï·Ù»¡½ð¤¬¡Ä
2024Ç¯12·î¡¢20ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿²¬ºêºÌºéÍÛ¤µ¤ó¡£¤³¤Î1½µ´Ö¸å¡¢ÆÍÁ³¡¢¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÆÂ²¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åö»þ¡¢ºÌºéÍÛ¤µ¤ó¤Ï¸µ¸òºÝÁê¼ê¤ÎÃËÀ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼þ°Ï¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÌºéÍÛ¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ
¡Ö1Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤Ë¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÊÌ¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
ºÌºéÍÛ¤µ¤ó¤Î¿ÆÂ²
¡Ö¡Ø¤³¤ï¤¤¤³¤ï¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤â¤¤¤Ä¤â¤Ä¤¤¤ÆÊâ¤¤¤Æ¡×
¤½¤·¤Æ¡¢2024Ç¯12·î20Æü¡£°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹ÁÄÊì¤¬ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È¡¢ºÌºéÍÛ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¸å¡¢2³¬¤ÎÁë¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ºÌºéÍÛ¤µ¤ó¤Î¿ÆÂ²
¡Ö¡ÊºÌºéÍÛ¤µ¤ó¤Î¡ËÃå¿®ÍúÎò¤ò·ÈÂÓ²ñ¼Ò¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¡¢°ìÈÖºÇ¸å¤ËÅÅÏÃ¤ò¤·¤¿¤Î¤¬Î×¹Á·Ù»¡½ð¡£¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤ËºÇ¸å¤ÎSOS¤Ç¡×
ºÌºéÍÛ¤µ¤ó¤Ï¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ëÁ°¤«¤é¡¢·Ù»¡¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä
ºÌºéÍÛ¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ
¡Ö20Æü¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÏ¢Íí¤¬¤È¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ë¤âÆÏ¤±¤ò½Ð¤·¤¿¤¬¡Ø»ö·ïÀ¤¬Ìµ¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×
°ìÊý¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·Ù»¡¤Ï2024Ç¯¡¢¸µ¸òºÝÁê¼ê¤ËÊ£¿ô²ó¡¢¸ýÆ¬¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÌºéÍÛ¤µ¤ó¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¤âÇ¤°Õ¤Ç»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎºÝ¡¢´ØÍ¿¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢4·î¾å½Ü¤Ë¸µ¸òºÝÁê¼ê¤¬³¤³°¤Ë½Ð¹ñ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£·Ù»¡¤¬¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¼«Âð¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢°ìÉô¤¬Çò¹ü²½¤·¤¿°äÂÎ¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
°äÂÎ¤Ï¾²²¼¼ýÇ¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Ü¥¹¥È¥ó¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤«¤éÈ¯¸«¡£¼ã¤¤½÷À¤Ç¡¢»à¸å1¤«·î°Ê¾å·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ç³¤ä¤µ¤ì¤¿º¯À×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸µ¸òºÝÁê¼ê¤Î¼«Âð¶á¤¯¤Î½»Ì±
¡ÖºÇ¶á¤Ï¡Ê²È¤Î¡ËÅÅµ¤¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£2024Ç¯¤¢¤¿¤ê¤Ï¤Ä¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤Ê¤ó¤«¤¤¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÏÁ´Á³¤â¤¦ÊÄ¤Þ¤Ã¤¿¾õÂÖ¡×
·Ù»¡¤Ï°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤ÎÆÃÄê¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸µ¸òºÝÁê¼ê¤¬²¿¤é¤«¤Î»ö¾ð¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢¹ÔÊý¤òÁÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£