¥ì¥¹¥¿¡¼ÂàÃÄ¤Î¥ô¥¡¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢»ÄÎ±¤«¡¡¾º³ÊÁÈ¥ê¡¼¥º&¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼¤¬³ÍÆÀ¤Ø
º£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¥ì¥¹¥¿¡¼¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿FW¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥ô¥¡¡¼¥Ç¥£¡Ê38¡Ë¤ÏÍè¥·¡¼¥º¥ó¤â¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
2012Ç¯¤«¤é¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥ì¥¹¥¿¡¼¤Ç´ñÀ×¤ÎÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤Æ¤¤¿¥ô¥¡¡¼¥Ç¥£¡¼¤À¤¬¡¢·ÀÌóËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤ëº£²Æ¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¡£¹ß³Ê·è¤Þ¤Ã¤¿¥ì¥¹¥¿¡¼¤«¤é¤É¤³¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ñ3Éô¤«¤é¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¼Â¼Á2Éô¤Ç¤¢¤ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ø¤Î¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿¥ì¥¯¥µ¥à¤¬¥ô¥¡¡¼¥Ç¥£¡¼¤Î¿·Å·ÃÏ¸õÊä¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Áª¼ê¼«¿È¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¤Î¥×¥ì¥¤¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Øfootball insider¡Ù¤Ï¥¦¥ë¥Ö¥º¤¬¥ô¥¡¡¼¥Ç¥£¡¼³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥×¥ì¥ß¥¢Ê£¿ô¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤ëÁèÃ¥Àï¤¬ËÖÈ¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¥ì¥¹¥¿¡¼¤Ç°ì»þÂå¤òÃÛ¤¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¶þ»Ø¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ô¥¡¡¼¥Ç¥£¡¼¤Î¼¡¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë·è¤Þ¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤À¡£