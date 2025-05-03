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golos na #LigaPortugalBetclic, na época 2024/2025— Sporting CP (@SportingCP) April 28, 2025
O de Viktor Gyökeres frente ao Boavista FC pic.twitter.com/fTaPKnVTld