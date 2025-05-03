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De Gea: "I've trained with Antony 1,000 times and he's never scored a goal with his right foot [laughs]. He's been through a tough time, but with confidence, the quality comes out."— UtdTruthful (@Utdtruthful) May 2, 2025
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