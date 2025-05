チャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグに比べると話題に挙がる機会が少ないが、今週はUEFAカンファレンスリーグも準決勝を迎えていた。



準決勝1stレグでは優勝候補筆頭であるチェルシーが敵地でユールゴーデンを4-1で撃破し、もう一方のカードではレアル・ベティスがホームでフィオレンティーナを2-1で撃破した。



このベティスVSフィオレンティーナの一戦で再会を果たしたのは、ベティスのFWアントニーとフィオレンティーナのGKダビド・デ・ヘアだ。両者はマンチェスター・ユナイテッドで一緒に戦っていた期間があり、今回カンファレンスリーグで再会することになったのだ。





De Gea: "I've trained with Antony 1,000 times and he's never scored a goal with his right foot [laughs]. He's been through a tough time, but with confidence, the quality comes out."



