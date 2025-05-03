¥ª¥é¥ó¥À¤Î°ïºàDF¥Ï¥È¤Ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¹Ô¤¤Î²ÄÇ½ÀÉâ¾å¡¡¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤È¸ò¾Ä³«»Ï¤ÈÊóÆ»
¥ª¥é¥ó¥À¤Î°ïºà¤Ïº£²Æ¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØSky Sport¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë19ºÐ¤Î¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½DF¥è¥ì¥ë¡¦¥Ï¥È¤Ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¹Ô¤¤Î²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥È¤Ï2023Ç¯5·î¤ËÆ±¥¯¥é¥Ö¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤È¡¢19ºÐ¤Ê¤¬¤é¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»108»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¤¹¤Ç¤Ë¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½Æþ¤ê¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨¤â¥ê¡¼¥°Àï¤Ç27»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢2¥´¡¼¥ë6¥¢¥·¥¹¥È¤È10Âå¤Ë¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ï¥È¤Ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¹Ô¤¤Î²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï19ºÐ¤È¼ã¤¤¥Ï¥È¤òº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤áÆ±Áª¼ê¤ÎÆ°¸þ¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¸ò¾Ä¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç³ÍÆÀ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¶áÇ¯¼ã¼ê³ÍÆÀ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤À¤¬¡¢¥ª¥é¥ó¥À¶þ»Ø¤Î°ïºà³ÎÊÝ¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
Calm in possession: Jorrel Hato #ForTheFuture pic.twitter.com/PZWovPRdS8— AFC Ajax (@AFCAjax) February 27, 2025