Ä«¥É¥é¤â½Ð±é¤Î¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¡¡¼Â¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¥¤¥±¡×¤Î¡Ö¥ª¥«¥ì¥â¥óJr.¤Ç¤·¤¿¡×¡¡»ÒÌò½Ð¿È¡¢·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤¤Ã¤«¤±¤âÌÀ¤«¤¹
¡¡¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤ÈÆ£¥öÃ«ÂÀÊå¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö£Á-£Ó£ô£õ£ä£é£ï¡Ü¡×¤¬£²Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÇÐÍ¥¡¦Çë¸¶Íøµ×¡Ê£²£¶¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£±£²Ç¯ÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£ÓÆüÍË·à¾ì¡Ö±¿Ì¿¤Î¿Í¡×¤Ç¿ûÅÄ¾Úö¤ÎÄï¤ò±é¤¸¡¢£±£¹Ç¯¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï£³Ç¯£ÁÁÈ¡¡¡Ýº£¤«¤é³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Í¼Á¤Ç¤¹¡Ý¡×¤ÎÀ¸ÅÌÌò¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿Çë¸¶¡££Î£È£Ë¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡»ÒÌò¤«¤é³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¡Ö¾®Åç¤è¤·¤ª¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²ñ¤¤¤¿¤¯¤Æ¡Ê¤³¤Î»Å»ö¤ò¡Ë»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î´§ÈÖÁÈ¡ÖÇë¸¶Íøµ×¤Î£÷£ë£÷£ë¤Ï¤®¤ï¥é¥ó¥É¡×¤Ç¾®Åç¤È¤Î¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¾®³ØÀ¸¤Î¼«Ê¬¤Ë¸À¤Ã¤¿¤é¤Ö¤ÃÅÝ¤ì¤Þ¤¹¤è¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¡Ö¥ª¥«¥ì¥â¥ó£Ê£ò¡¥¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¡Ö¤á¤Á¤ã¡ß£²¥¤¥±¤Æ¤ë¥Ã¡ª¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¥ª¥«¥ì¥â¥ó£Ê£ò¡¥¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ö¥ê¥¯¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¶Ã¤«¤»¤¿¡£Çë¸¶¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ç¼Ò²ñ¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¡£½é¤á¤ÆÂç¿Í¤¬Âç¿Í¤ËÅÜ¤é¤ì¤Æ¤ë¤Î¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¾®£¶¤°¤é¤¤¤Î»þ¤Ë£Î£È£Ë¡Ö½µ´©¤³¤É¤â¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢¤ªÊì¤µ¤óÌò¤Î¸÷±ºÌ÷»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£