Ä®ÅÄ¡¢¼ó°Ì¡¦¼¯ÅçÀï¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¡¡¹õÅÄ´ÆÆÄ¤ÏÂçÂ´¥ë¡¼¥¡¼FW·¬»³´¦»Î¤ò¥×¥í½éÀèÈ¯¤Çµ¯ÍÑ
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè14Àá¡¡Ä®ÅÄ¡½¼¯Åç¡Ê2025Ç¯5·î3Æü¡¡¸©Î©¥«¥·¥Þ¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ï¼ó°Ì¡¦¼¯ÅçÀï¤ËÄ©¤à¡£»î¹ç¤ËÀèÎ©¤Á¡¢ÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ä®ÅÄ¤ÏÁ°Àá¡¦CÂçºåÀï¤«¤éÃæ3Æü¤Ç·Þ¤¨¡¢ÀèÈ¯2¿ÍÊÑ¹¹¤ÇÎ×¤à¡£¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤ÏÅì³¤ÂçÂ´¥ë¡¼¥¡¼¤Ç22ºÐ¤ÎFW·¬»³´¦»Î¤ò¥ê¡¼¥°Àï½éÀèÈ¯¤Çµ¯ÍÑ¡£MFÀçÆ¬·¼Ìð¤Ï2»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¢¦Ä®ÅÄ¤ÎÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼
¡ÚGK¡ÛÃ«¹¸À¸
¡ÚDF¡Û¾»»Ò¸»¡¢¥É¥ì¥·¥§¥ô¥£¥Ã¥Á¡¢²¬Â¼ÂçÈ¬
¡ÚMF¡ÛË¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¡¢Á°´²Ç·¡¢²¼ÅÄËÌÅÍ¡¢Ãæ»³ÍºÂÀ
¡ÚFW¡ÛÁêÇÏÍ¦µª¡¢ÀçÆ¬·¼Ìð¡¢·¬»³´¦»Î
¢¦¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È
¡ÚGK¡Û¼éÅÄÃ£Ìï
¡ÚDF¡ÛÎÓ¹¬Â¿Ïº
¡ÚMF¡ÛÇòºêÎ¿Ê¼¡¢¥Ð¥¹¥±¥¹¡¦¥Ð¥¤¥í¥ó¡¢¹â¶¶Âç¸ç
¡ÚFW¡ÛÆ£ÈøæÆÂÀ¡¢ÍåÁê¹À¡Ê¥Ê¡¦¥µ¥ó¥Û¡Ë¡¢¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡¦¥Ç¥å¡¼¥¯¡¢¸âÀ¤·®¡Ê¥ª¡¦¥»¥Õ¥ó¡Ë