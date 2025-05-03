ËüÇî°û¿©¡¢2Àé±ß¤È¹â¤¯¤Æ¤âÀ¹¶·¡¡½¸µÒ¤ËÌÀ°Å¡¢ÊÛÅö¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤â²Ä
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î°û¿©Êª¤Ï¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤Ç¡Ö¹â²á¤®¤ë¡×¤È¤ÎÈãÈ½¤¬¤¢¤ë¡£²ñ¾ì³°¤ÎÄÌ¾ï²Á³Ê¤Ë¾å¾è¤»¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÍýÍ³¤À¤¬¡¢Æ±ÄøÅÙ¤ÎÃÍÃÊ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë»öÎã¤â¡£Áê¾ì¤Ï1¿©1500±ß¤«¤é2Àé±ß¤Ç¡¢À¤³¦Åªº×Åµ¤ÎµöÍÆÈÏ°Ï¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£Â¿¤¯¤ÎÅ¹¤ÏÀ¹¶·¤À¤¬¡¢³ä¹â´¶¤¬¶¯¤¤¤È¶õÀÊ¤¬ÌÜÎ©¤ÁÌÀ°Å¤âÊ¬¤«¤ì¤ë¡£ÊÛÅö¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤ä¥³¥ó¥Ó¥ËÍøÍÑ¤â²ÄÇ½¤À¡£
¡¡µðÂç¤Í¤Ö¤¿¤¬½Ð·Þ¤¨¤ë¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¡ÖÂçºå¤Î¤ì¤ó¤á¤°¤ê¡×¤Ë¤ÏÂçºå¤¬¸Ø¤ë12¤ÎÌ¾Å¹¤¬½¸·ë¡£ÄêÈÖ¤Î¤¿¤³¾Æ¤¤ä¶ú¥«¥Ä¤Ë²Ã¤¨¡¢Âçµ¯¿å»º²óÅ¾¼÷»Ê¤Î³¤Á¯Ð§¡Ê980±ß¡Ë¡¢¤É¤¦¤È¤ó¤Ü¤ê¿ÀºÂ¤Î¼Ñ¶Ì»Ò¥é¡¼¥á¥ó¡Ê1400±ß¡Ë¤ÈÉý¹¤¯¼è¤ê¤½¤í¤¨¤¿¡£
¡¡²Á³Ê¤Î¾å¾è¤»Éý¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¤¬¡¢100±ßÄøÅÙ¤ËÍÞ¤¨¤¿¾¦ÉÊ¤â¤¢¤ê¡¢µÒ¤«¤é¤Ï¡Ö»×¤Ã¤¿¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤¯ËþÂ¤·¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¡£ÀÊ¿ô¤Ï²ñ¾ìÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÌóÀé¤Ç¡¢¤¦¤ÁÈ¾Ê¬¤Ï50Ê¬550±ß¤Ç»öÁ°Í½Ìó¤¬²ÄÇ½¤À¡£Ã´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÊ¿Æü¤âÃë»þ¤Ï¤Û¤ÜËþÀÊ¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¼«Á°½ÐÅ¹¤Î¤¯¤é¼÷»Ê¤ÏÅÔ»ÔÉô¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÈÆ±¤¸²Á³ÊÀßÄê¤Ç¡¢µÒÃ±²Á¤ÏÄÌ¾ïÅ¹ÊÞ¤ÎÌó2ÇÜ¡£Ï¢ÆüÃë¤´¤í¤Ë¤ÏºÇ½ªÆþÅ¹»þ´Ö¤Þ¤Ç¤ÎÀ°Íý·ô¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£