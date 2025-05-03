¥È¥é¥¸¥ã¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Âç¹¥¤¡×¡ÖÇ®¤¤µ¤»ý¤Á¡×Ìò¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¸ì¤ë
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/03¡ÛTravis Japan¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤¬¡¢3ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×¡ÊËè½µÅÚÍË¤¢¤µ9»þ30Ê¬¡Á¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ö¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä THE MOVIE¡×¤ÇÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤¿Ìò¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥È¥é¥¸¥ã¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡¢Ë¢É÷Ï¤¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¤ÊÉ½¾ð
¡Ö¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä THE MOVIE¡×¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆ°Êª¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤Ë¡¢¤½¤ÎÆ°Êª¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤¬µ¤µ¤ì¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¯¡¢³Ú¤·¤¯¡¢¿©¤Ù¤Æ³Ø¤Ö¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ï¤â¤È¤è¤êÀ¤³¦20¥«¹ñ°Ê¾å¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥®¥ó¥Ó¥¹¼Ò¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¾¦ÉÊ¡Ö¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä¡×¤Î±Ç²è²½¡£¾¾ÅÄ¤Ï¡¢À¤³¦Åª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦¤é¤¤¤ª¤ó¤¯¤ó¤ÎÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤é¤¤¤ª¤ó¤¯¤ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌµ¼Ùµ¤¤Ç¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤âÃ¯¤è¤ê¤âÃç´Ö»×¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ç®¤¤¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¥Ð¥«¤Á¤ã¤ó¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¾¾ÅÄ¡£¾¾ÅÄ¼«¿È¤â¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¤é¤¤¤ª¤ó¤¯¤ó¤ÎÌòºî¤ê¤ËÌòÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¡©¡×¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢»Ï¤á¤¿¤³¤È¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¤¤¤È¤«²¿¤«¤·¤é¤ËÇ®¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤é¤¤¤ª¤ó¤¯¤ó¤È¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤é¤¤¤ª¤ó¤¯¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤«¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤é¤¤¤ª¤ó¤¯¤ó¤È¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤±¤É¤é¤¤¤ª¤ó¤¯¤ó¤«¤éÊÙ¶¯¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§TBS
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥È¥é¥¸¥ã¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡¢Ë¢É÷Ï¤¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¤ÊÉ½¾ð
¢¡¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡Ö¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä¡×Ìò¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀÌÀ¤«¤¹
¡Ö¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä THE MOVIE¡×¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆ°Êª¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤Ë¡¢¤½¤ÎÆ°Êª¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤¬µ¤µ¤ì¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¯¡¢³Ú¤·¤¯¡¢¿©¤Ù¤Æ³Ø¤Ö¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ï¤â¤È¤è¤êÀ¤³¦20¥«¹ñ°Ê¾å¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥®¥ó¥Ó¥¹¼Ò¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¾¦ÉÊ¡Ö¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä¡×¤Î±Ç²è²½¡£¾¾ÅÄ¤Ï¡¢À¤³¦Åª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦¤é¤¤¤ª¤ó¤¯¤ó¤ÎÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¾ðÊó¡§TBS
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û