°¦»Ò¤µ¤Þ ¹ñºÝ²ñµÄ¤Î³«²ñ¼°¤Ç½é¤ª¤³¤È¤Ð¡Ö°ÕµÁ¿¼¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÎÄ¹½÷¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬ÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹ñºÝ²ñµÄ¤Î³«²ñ¼°¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤ª¤³¤È¤Ð¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤ª¤³¤È¤Ð¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¤ë°¦»Ò¤µ¤Þ
¡ÖºÒ³²°åÎÅ¤ÈµßµÞ°å³Ø¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¿ÔÎÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¿´¤«¤é·É°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê°¦»Ò¤µ¤Þ¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¶è¤Ç³«¤«¤ì¤¿Ìó80¤Î¹ñ¤äÃÏ°è¤«¤é¸¦µæ¼Ô¤é¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡ÖÀ¤³¦ºÒ³²µßµÞ°å³Ø²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢³«²ñ¼°¤ÇÌó600¿Í¤òÁ°¤Ë½é¤á¤Æ¤ª¤³¤È¤Ð¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ô¡¹¤ÎÂç¤¤ÊºÒ³²¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¤Ç¤ÏºÒ³²°åÎÅÂÎÀ©¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂ¦ÌÌ¤«¤éÊÑ³×¤ò²Ã¤¨¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²ñµÄ¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Î·Ð¸³¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤äµ»½Ñ¤ò¶¦Í¤¹¤ëµ®½Å¤Ê¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤òÃ´¤¦¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¡¢³§ÍÍ¤ÎË¤«¤Ê·Ð¸³¤äÃÎ¼±¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤Æ°ÕµÁ¿¼¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¸å¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï²ñµÄ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¡Ö½ÅÍ×¤Ê²ñµÄ¤Ê¤Î¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³«²ñ¼°¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¹â¹»À¸¤Î½ñÆ»¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï°ÊÁ°¤«¤éºÒ³²µß¸î¤äµßÌ¿µßµÞ¤Ë´Ø¿´¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¡¢ÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ2025Ç¯¤Ç2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë