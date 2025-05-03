¡Ö¤«¤ËºÂ¡×¤µ¤ó¤¬¡Èµ¤»ý¤Á¤è¤¯¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡É¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¡ª ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡Ú¹¬¤»¤Î¥«¥ë¥Æ¡Û
¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ËÁã¤¯¤¦ÉÔ±¿¤Î¤â¤È¤ò²ò¤¤Û¤°¤·¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¹¬¤»¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¡×¤òÆ³¤¯¡Ú¹¬¤»¤Î¥«¥ë¥Æ¡Û¡£º£²ó¤Ï¤«¤ËºÂ¤µ¤ó¤Î¡Ö¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åË¡¡×¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Í×¤Ï¡¢¹Í¤¨¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢Áê¼ê¤¬¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤«¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¤À¤«¤é¾¡¼ê¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¥É¥¥É¥¤¹¤ë¡×¤È¤«¡¢¸å²ù¤ÈÀè²ó¤ê¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤è¤¯¤¢¤ë¾É¾õ¡Û
·Ð¸³¾å¡¢¤ä¤é¤«¤·¤¿¤³¤È¡¢´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÉÔ°Â¤Ï¿Í¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤À¤¤¤Ö¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿Æ¤·¤¤¿Í¤òÊá¤Þ¤¨¤Æµ¤¤¬ºÑ¤à¤Þ¤ÇÏÃ¤¹¤³¤È¤Ë¡£¥¹¥Ã¥¥ê¤Î¸å¤Ë¡ÖÌÂÏÇ¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©¡×¤È¤Þ¤¿¿·¤¿¤ÊÇº¤ß¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¥ë¡¼¥×¤Ø¡£
¡Ú¤«¤ËºÂ¤µ¤ó¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åË¡¡Û
1¡§ÎÞ³è
2¡§ÆþÍá
3¡§ÊúÍÊ
µã¤¯¤È¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Þ¤¹¡£
ÎÞ¤È°ì½ï¤Ë¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¡£¤Þ¤¿¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¤Î¤â¥ª¥¹¥¹¥á¡£ÂÎ¤ò²¹¤á¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Âç¹¥¤¤Ê¿Í¡¢¥Ú¥Ã¥È¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î¥Ï¥°¤â¡¢Ìþ¤ä¤·¸ú²Ì¥Ð¥Ä¥°¥ó¡£
¡Ú½èÊýäµ¡Û
¡¦¿åÊ¿Àþ
¥Ù¥¿¤Ç¤¹¤¬¡¢³¤¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´ó¤»¤Æ¤ÏÊÖ¤¹ÇÈ¤Î²»¤òÊ¹¤¯¤À¤±¤Ç¡¢¿´¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤Ï¤º¡£¥Þ¥ê¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä¿åÍ·¤Ó¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¼ó¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç³¤¤ËÆþ¤ë¤Î¤â¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¤Ê¤ªÉ÷Ï¤¡¢Á¥Î¹¡¢³¤´ßÀþ¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£±ó½Ð¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢»æ¤ËÀÄ¤¤¥Ú¥ó¤Ç¿åÊ¿Àþ¤òÉÁ¤¯¤À¤±¤Ç¤â¡¢µ¤Ê¬¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤½¤¦¡£³¤¤Î¼Ì¿¿¤ò¾þ¤ë¡¢ÀÄ¤¤¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò¤«¤±¤ë¡¢³³Ì¤ò¾þ¤ë¡¢¥Ñ¡¼¥ë¤ò¿È¤ËÃå¤±¤ë¤Ê¤É¡¢³¤¤ò¿È¶á¤Ë¡£
¡¦µ¢¾Ê¡õ¿Æ¹§¹Ô
12À±ºÂ¥¤¥Á¡¢µ¢ÁãËÜÇ½¤¬¹â¤¤¤Î¤¬¤«¤ËºÂ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢¤¯¤¿¤¯¤¿¤ËÈè¤ì¤¿¤È¤¤Û¤É¡¢²È¤¬Îø¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²ÈÂ²¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡¢¼Â²È¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤²¿¤«¤¬À°¤¦¤Ï¤º¡£Êì¹»¤òÄ¯¤á¤Ë¹Ô¤¯¡¢ÀÎ½»¤ó¤Ç¤¤¤¿Ä®¤òË¬¤Í¤ë¤Î¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÉô²°¤òÊÒÉÕ¤±¤ë¡¢ÌÏÍÍÂØ¤¨¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¹¥¤ß¤Ë¥¹¥Ã¥¥ê¤ÈÀ°¤Ã¤¿¶õ´Ö¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Ï¤º¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
¤«¤ËºÂ¤µ¤ó¡Ê6·î22Æü¡Á7·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¤Î¹¬¤»¤Î¥«¥ë¥Æ¤¢¤Ê¤¿¤òÈè¤ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¡×¤Ç¤¹¡£
Í×¤Ï¡¢¹Í¤¨¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢Áê¼ê¤¬¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤«¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¤À¤«¤é¾¡¼ê¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¥É¥¥É¥¤¹¤ë¡×¤È¤«¡¢¸å²ù¤ÈÀè²ó¤ê¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ð¸³¾å¡¢¤ä¤é¤«¤·¤¿¤³¤È¡¢´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÉÔ°Â¤Ï¿Í¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤À¤¤¤Ö¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿Æ¤·¤¤¿Í¤òÊá¤Þ¤¨¤Æµ¤¤¬ºÑ¤à¤Þ¤ÇÏÃ¤¹¤³¤È¤Ë¡£¥¹¥Ã¥¥ê¤Î¸å¤Ë¡ÖÌÂÏÇ¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©¡×¤È¤Þ¤¿¿·¤¿¤ÊÇº¤ß¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¥ë¡¼¥×¤Ø¡£
¡Ú¤«¤ËºÂ¤µ¤ó¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åË¡¡Û
1¡§ÎÞ³è
2¡§ÆþÍá
3¡§ÊúÍÊ
µã¤¯¤È¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Þ¤¹¡£
ÎÞ¤È°ì½ï¤Ë¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¡£¤Þ¤¿¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¤Î¤â¥ª¥¹¥¹¥á¡£ÂÎ¤ò²¹¤á¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Âç¹¥¤¤Ê¿Í¡¢¥Ú¥Ã¥È¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î¥Ï¥°¤â¡¢Ìþ¤ä¤·¸ú²Ì¥Ð¥Ä¥°¥ó¡£
¡Ú½èÊýäµ¡Û
¡¦¿åÊ¿Àþ
¥Ù¥¿¤Ç¤¹¤¬¡¢³¤¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´ó¤»¤Æ¤ÏÊÖ¤¹ÇÈ¤Î²»¤òÊ¹¤¯¤À¤±¤Ç¡¢¿´¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤Ï¤º¡£¥Þ¥ê¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä¿åÍ·¤Ó¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¼ó¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç³¤¤ËÆþ¤ë¤Î¤â¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¤Ê¤ªÉ÷Ï¤¡¢Á¥Î¹¡¢³¤´ßÀþ¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£±ó½Ð¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢»æ¤ËÀÄ¤¤¥Ú¥ó¤Ç¿åÊ¿Àþ¤òÉÁ¤¯¤À¤±¤Ç¤â¡¢µ¤Ê¬¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤½¤¦¡£³¤¤Î¼Ì¿¿¤ò¾þ¤ë¡¢ÀÄ¤¤¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò¤«¤±¤ë¡¢³³Ì¤ò¾þ¤ë¡¢¥Ñ¡¼¥ë¤ò¿È¤ËÃå¤±¤ë¤Ê¤É¡¢³¤¤ò¿È¶á¤Ë¡£
¡¦µ¢¾Ê¡õ¿Æ¹§¹Ô
12À±ºÂ¥¤¥Á¡¢µ¢ÁãËÜÇ½¤¬¹â¤¤¤Î¤¬¤«¤ËºÂ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢¤¯¤¿¤¯¤¿¤ËÈè¤ì¤¿¤È¤¤Û¤É¡¢²È¤¬Îø¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²ÈÂ²¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡¢¼Â²È¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤²¿¤«¤¬À°¤¦¤Ï¤º¡£Êì¹»¤òÄ¯¤á¤Ë¹Ô¤¯¡¢ÀÎ½»¤ó¤Ç¤¤¤¿Ä®¤òË¬¤Í¤ë¤Î¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÉô²°¤òÊÒÉÕ¤±¤ë¡¢ÌÏÍÍÂØ¤¨¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¹¥¤ß¤Ë¥¹¥Ã¥¥ê¤ÈÀ°¤Ã¤¿¶õ´Ö¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Ï¤º¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)