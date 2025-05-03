¸µÅ·ºÍ¿Íµ¤»ÒÌò¡¡¡Ö¤ß¤´¤È¤Ëµã¤«¤µ¤ì¤¿¡×¿¶Âµ»Ñ¤Ç¿ÆÍ§¤Î·ëº§¼°¤Ø¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥á¥Á¥ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ÆÁÇÅ¨¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÈþ»³²ÃÎø¡Ê28¡Ë¤¬2Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿ÆÍ§¤Î·ëº§¼°¤Ø¤Î»²Îó¤·¤¿ºÝ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ°¤Ë¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ë½ñ¤¤¤¿»Ò¤Î·ëº§¼°¤Ë¡¢¿ÆÍ§¤È¶¦¤Ë½é¤á¤Æ¿¶Âµ¤Ç»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶À±Û¤·¤Î¿¶Âµ»Ñ¤òÈäÏª¡£¡Ö¤³¤Î·ëº§¼°¤Î¤¿¤á¤ËÁ°»£¤ê¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥à¡¼¥Ó¡¼ºî¤Ã¤¿¤ê¡¢¼°¤ÎMC¤â¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤â¤¦µ¤Ê¬Åª¤Ë¤Ï¤ª¤Ã¤¤Ê²ÖÂ«¤ò¸ª¤ËÃ´¤¤¤Çµ¤¹ç¤¤½½Ê¬¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ß¤´¤È¤Ëµã¤«¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ª½Ë¤¤¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤è¡£°¦¤Ë°î¤ì¤ëÈà½÷¤«¤é¤³¤ÎÆü¤âÂô»³°¦¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¹¬¤»¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Ê¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡Èþ»³¤Ï¡¢Áð磲¹ä¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖËÍ¤ÈÈà½÷¤ÈÈà½÷¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¡×¡Ê2004Ç¯¡Ë¤ÎÑÛ¤Á¤ã¤óÌò¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿¿Íµ¤»ÒÌò¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿¶Âµ»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÉ±ÍÍ¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö²¿¤«¿¶Âµ»Ñ¤Ã¤Æ¿·Á¯¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¤Ë¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥é¥áÉÕ¤±¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¿¶Âµ¤È¤Æ¤â¤È¤Æ¤âåºÎï¤À¤è¡×¡Ö¥á¥Á¥ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£