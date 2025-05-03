¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡ß¡Ö¥¸¥§¥é¥Ô¥±¡×¤¬¥³¥é¥Ü¡ª¡¡¤ª¤ä¤¹¤ß¥·¡¼¥ó¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤Ê¤ÉÅ¸³«
¡¡2025Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡É¤È¡Ögelato pique¡Ê¥¸¥§¥é¡¼¥È ¥Ô¥±¡Ë¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖMitea ORGANIC¡Ê¥ß¥Æ¥£¥¢ ¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¡×¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢4·î13Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á10·î13Æü¡Ê·î¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ìÆâ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢ Åì¥²¡¼¥ÈÅ¹ Âç´Ý¾¾ºä²°É´²ßÅ¹¤Ç½ç¼¡È¯ÇäÃæ¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»ý¤Á±¿¤Ó¤¿¤¤¡ª ¡Ö¥ß¥Æ¥£¥¢¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¡×¤«¤é¤Ï¥Ü¥Ç¥£¡õ¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤â
¢£¡Ö¥ß¥Æ¥£¥¢ ¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤â
¡¡º£²ó½ç¼¡È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Æú¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¦¥§¥¢¤ä»¨²ß17·¿¤È¡¢¤¤¤¤¤¤¤È¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Ü¥Ç¥£¡õ¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à4¼ï¡£
¡¡¡Ö¥¸¥§¥é¡¼¥È ¥Ô¥±¡×¤«¤é¤Ï¡¢¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤Ç¥í¥´¤ä¥Ü¡¼¥À¡¼¡¢¥Ü¥¿¥ó¤òÉ½¸½¤·¡¢°¦¤é¤·¤¤¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬¥¸¥ã¥¬¡¼¥É¤Ç»Ü¤µ¤ì¤¿¥×¥ë¡¼¥ª¡¼¥Ð¡¼¤äÀÜ¿¨Îä´¶µ¡Ç½¤Î¤¢¤ëT¥·¥ã¥Ä¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡¢¥á¥ó¥º¡¢¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤È¤ª¤½¤í¥³¡¼¥Ç¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿¨¤ê¿´ÃÏ¤Î¤è¤¤Êú¤Ëí¤ä¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢Éô²°¤òÌþ¤·¶õ´Ö¤Ë±é½Ð¤¹¤ë»¨²ß¤âÅ¸³«¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î»Ñ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤ªÅÚ»º¤ä¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¡£
¡¡°ìÊý¡Ö¥ß¥Æ¥£¥¢ ¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¡×¤«¤é¤Ï¡¢¡ÈºÙË¦¤È¿å¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡É¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ò¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ËÉÁ¤¤¤¿Îä´¶¥·¡¼¥È¤ä¡¢¥Ü¥Ç¥£¥ß¥¹¥È¡¢¿Íµ¤¤Î¥·¡¼¥È¥Þ¥¹¥¯2¼ï¤¬ÅÐ¾ì¡£¤ª½Ð¤«¤±Àè¤Ç¤â¡¢¼«Âð¤Ç¤â¡¢Ìþ¤ä¤µ¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤½¤í¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»ý¤Á±¿¤Ó¤¿¤¤¡ª ¡Ö¥ß¥Æ¥£¥¢¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¡×¤«¤é¤Ï¥Ü¥Ç¥£¡õ¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤â
¢£¡Ö¥ß¥Æ¥£¥¢ ¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤â
¡¡º£²ó½ç¼¡È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Æú¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¦¥§¥¢¤ä»¨²ß17·¿¤È¡¢¤¤¤¤¤¤¤È¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Ü¥Ç¥£¡õ¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à4¼ï¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿¨¤ê¿´ÃÏ¤Î¤è¤¤Êú¤Ëí¤ä¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢Éô²°¤òÌþ¤·¶õ´Ö¤Ë±é½Ð¤¹¤ë»¨²ß¤âÅ¸³«¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î»Ñ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤ªÅÚ»º¤ä¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¡£
¡¡°ìÊý¡Ö¥ß¥Æ¥£¥¢ ¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¡×¤«¤é¤Ï¡¢¡ÈºÙË¦¤È¿å¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡É¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ò¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ËÉÁ¤¤¤¿Îä´¶¥·¡¼¥È¤ä¡¢¥Ü¥Ç¥£¥ß¥¹¥È¡¢¿Íµ¤¤Î¥·¡¼¥È¥Þ¥¹¥¯2¼ï¤¬ÅÐ¾ì¡£¤ª½Ð¤«¤±Àè¤Ç¤â¡¢¼«Âð¤Ç¤â¡¢Ìþ¤ä¤µ¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤½¤í¤¦¡£