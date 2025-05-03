ÆüËÜ¶¶»°±Û¤Ë¤âÅÚÃÏ¤òÂß¤¹Áí»ñ»º100²¯±ß¤ÎÏ·ÊÞÉÔÆ°»º¥°¥ë¡¼¥×¤Çµ¯¤³¤ë¡Ö¥É¥í¾Â¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¡×¤ÎÃæ¿È
¡Ö¹ñºÝ¥í¥Þ¥ó¥¹º¾µ½¡×¤ÇÂ¿³Û¤Î¥«¥Í¤ò¹×¤¤¤À
Åìµþ¤ÎÄ¶°ìÅùÃÏ¤ËÊ£¿ô¤ÎÅÚÃÏ¤È·úÊª¤ò»ý¤ÄÍÌ¾²ñ¼Ò¤Ç¡¢¶Ã¤¤Î¡Ö¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¡×¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Åìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶¡ÊÃæ±û¶è¡Ë¤Ë»öÌ³½ê¤ò¹½¤¨¡¢º£Ç¯¤ÇÁÏ¶È75Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÏ·ÊÞ´ë¶È¡¦X¼Ò¡£´ð´´»ö¶È¤ÏÉÔÆ°»º¶È¤Ç¡¢¶äºÂ¤äÆüËÜ¶¶¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÅÚÃÏ¤ò½êÍ¡£70Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤ÄÃæ·ø¥¿¥¯¥·¡¼²ñ¼Ò¤â·Ð±Ä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê»ö¶ÈÅ¸³«¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö»ñ»º²ÁÃÍ¤ÏÌó50²¯±ß¤È¤µ¤ì¤ë¶äºÂ¤ÎÊÂÌÚÄÌ¤ê±è¤¤¤ËÎ©¤Ä¥Æ¥Ê¥ó¥È¥Ó¥ë¤âX¼Ò¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤Ï¡Ø¶äºÂ¤ÇÅ¹¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤Þ¤ºX¼Ò¤ËÁêÃÌ¤¹¤Ù¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Û¤É¡¢¤³¤Î³¦·¨¤Ç¤ÏÃÎ¤é¤ì¤¿Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
»±²¼¤Î¥¿¥¯¥·¡¼²ñ¼Ò¤â¡¢À¤ÅÄÃ«¶è¤Ë¤ª¤è¤½800ÄÚ¤È¤¤¤¦µðÂç¤Ê»öÌ³½ê¤ò¹½¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î£²¼Ò¤ò´Þ¤á¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÁí»ñ»º³Û¤Ï100²¯±ß¤ËÇ÷¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÃÏ¸µ¤ÎÉÔÆ°»º´Ø·¸¼Ô¡Ë
X¼Ò¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤ÎËÜ³ÊÉ´²ßÅ¹¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤ÊÆüËÜ¶¶»°±Û¤Ë¤âÅÚÃÏ¤òÂß¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÂßÃÏ¤Ï°ìÉôÊ¬¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âËè·î¿ôÀéËü±ß¤ÎÄÂÎÁ¼ýÆþ¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢X¼Ò¤ÎÂç¤¤Ê¼ýÆþ¸»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÏ·ÊÞ²ñ¼Ò¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£X¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¿¥¯¥·¡¼²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÃËÀ¼Ò°÷¤¬À¼¤òÀø¤á¤ë¡£
¡ÖºòÇ¯11·î¤ËÆÍÁ³¡¢¥¦¥Á¤Î±Ä¶È¸¢¤È²ñ¼Ò¤ÎÅÚÃÏ¡¦·úÊª¤¬Âç¼ê¥¿¥¯¥·¡¼²ñ¼Ò¤ËÇäµÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÝÍ¤¹¤ë±Ä¶È¼Ö¤Î¿ô¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶ÈÀÓ¤¬°ìµ¤¤Ë·¹¤¯¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¼¡Ä¡Ä¡£
ÍýÍ³¤òÃµ¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤ä¤éX¼Ò¼ÒÄ¹¤ÎA¤µ¤ó¤¬¼ã¤¤½÷¤ËÆþ¤ì¤¢¤²¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤Î¥«¥Í¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢»¶¡¹¡¢¤ª¥«¥Í¤ò¹×¤¤¤À¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤Î½÷À¤È¤Ï°ìÅÙ¤â²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¤«¡£
¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ø¹ñºÝ¥í¥Þ¥ó¥¹º¾µ½¡Ù¤Ç¤¹¡£¤½¤Î½÷À¤Ë¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¥«¥Í¤Ï£´²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢X¼Ò¤Î»ñ¶â·«¤ê¤¬µÞÂ®¤Ë°²½¡£¿Æ²ñ¼Ò¤ÎµçÃÏ¤òµß¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¥¿¥¯¥·¡¼»ö¶È¤ò¼êÊü¤µ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¦¥Á¤ÏA¤µ¤ó¤Î30Âå¤ÎÂ©»ÒB¤µ¤ó¤¬·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£B¤µ¤ó¤Ï90¿Í¤Û¤É¤¤¤¿½¾¶È°÷¤¬À¸³è¤Ëº¤¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Å¾¿¦Àè¤ò°¶Àû¤¹¤ë¤Ê¤É¹ü¤òÀÞ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢A¤µ¤ó¤¬²ñ¼Ò¤ÎÂ¾¤Î»ñ»º¤Ë¤â¼ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
£±¥õ·î¤Ç£´²¯±ß°Ê¾å¤ò»äÅª¤ËÍøÍÑ
±²Ãæ¤ÎA»á¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤Ê¤Î¤«¡£
X¼Ò¤ÏA»á¤ÎÉã¿Æ¤¬ÁÏ¶È¤·¤¿²ñ¼Ò¤À¡£²ñ¼ÒÅÐµ¤Ë¤è¤ì¤ÐÁÏ¶È¼ÒÄ¹¤Ï¡Æ04Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î1¥õ·î¤Û¤ÉÁ°¤ËA»á¤¬¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ï60ÂåÈ¾¤Ð¤À¤È¤¤¤¦A»á¤Ë¡È°ÛÊÑ¡È¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ç23Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
Á°½Ð¤ÎÉÔÆ°»º´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖA¤µ¤ó¤Î½÷ÊÊ¤Î°¤µ¤ÏÀÎ¤«¤éÍÌ¾¤Ç¡¢¡Ç22Ç¯Ëö¤ËÄ¹Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤¿±ü¤µ¤ó¤«¤éÎ¥º§¤òÇ÷¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆÈ¤ê¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¡È¤¹¤°¤Ë¤Ç¤âºÆº§¤·¤¿¤¤¡É¤È¼þ°Ï¤ËÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¡Ç23Ç¯£··î¤´¤í¤ËÎã¤Î½÷À¤«¤éÅê»ñÏÃ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¡¢¡ÈA¤µ¤ó¤Ï£¸·î²¼½Ü¤Þ¤Ç¤Î£±¥õ·îÈ¾¤¿¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢¹ç·×¤Ç£´²¯4000¡Á5000Ëü±ß¤Û¤É¤ò¹×¤¤¤À¡É¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÈ¾¤¬²ñ¼Ò¤Î¥«¥Í¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤Î¸ýºÂ¤«¤é¼«Ê¬¤Î¸ýºÂ¤Ë°Ü¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢½÷À¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¤³¤Î¹Ô°Ù¤ÏÏª¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡×
Â©»ÒB»á¤ÎÄÉµÚ¤ò¼õ¤±¡¢A»á¡Ö²¶¤Î²ñ¼Ò¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢²¶¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤ë¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£¥¿¥¯¥·¡¼»ö¶È¤Î¾ùÅÏ¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢½êÍ¤¹¤ëÅÚÃÏ¤ä·úÊª¤ò¼¡¡¹¤ÈÇäµÑ¤·¡¢ÆüËÜ¶¶»°±Û¤ÎÅÚÃÏ¤â¼êÊü¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÁí»ñ»º100²¯±ß¤Î¥°¥ë¡¼¥×´ë¶È¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ«¤Í¤ëX¼Ò¼«ÂÎ¤Ï²ÈÂ²·Ð±Ä¤Î¾®¤µ¤Ê²ñ¼Ò¡£¤À¤«¤é¡¢A¤µ¤ó¤¬¼ÒÄ¹¸¢¸Â¤Ç¼«Í³¤Ë¥«¥Í¤òÆ°¤«¤»¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²ñ¼Ò¤Î¸ÜÌäÊÛ¸î»Î¤ËA¤µ¤ó¤Ï¡Ø²£ÎÎ¤À¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤Ï¤¢¤ë¡Ù¤ÈÅú¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡Ø·Ð±Ä¤«¤éÂà¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¤Ï¤¿¤·¤Æ¥í¥Þ¥ó¥¹º¾µ½¤Ë¤«¤«¤ê¡¢X¼Ò¤ä¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Î¥«¥Í¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ê¤Î¤«¡£A»á¤Ë¼ÁÌä¾õ¤òÁ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢´üÆü¤Þ¤Ç¤Ë²óÅú¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Á°½Ð¤Î¸µ½¾¶È°÷¤¬À¼¤ò¤Ò¤½¤á¤Æ¸ì¤ë¡£
¡ÖB¤µ¤ó¤Ï¼þ°Ï¤Ë¡Ø»äÅª¤Ê¤³¤È¤ËÂ¿³Û¤Î²ñ¼Ò¤Î¥«¥Í¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç·Ð±Ä¤ò·¹¤«¤»¤¿Éã¤òµö¤»¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¤â´Þ¤á¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
Ï·ÊÞ¤Î100²¯±ß´ë¶È¤Çµ¯¤¤¿¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤ªÁÆËö¤Ê¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¿Æ»Ò´Ö¤ÎÁè¤¤¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡½¡½¡£