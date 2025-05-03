Íî¹ç¹¸¡¢ÃË»Ò800m¤ÇÏ¢ÇÆÃ£À®¡ª1Ê¬45ÉÃ16¤ÎÂç²ñ¿·µÏ¿¤âÀ¤³¦Î¦¾å»²²ÃÉ¸½à¤Ë¤Ï0ÉÃ66ÆÏ¤«¤º¡ÚÎ¦¾å¡¦ÀÅ²¬¹ñºÝ¡Û
¢£Âè40²óÀÅ²¬¹ñºÝÎ¦¾å¶¥µ»Âç²ñ¡Ê3Æü¡¢ÀÅ²¬¡¦¾®³Þ»³Áí¹ç±¿Æ°¸ø±àÀÅ²¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡Ú°ìÍ÷¡Û9·î13Æü³«Ëë¡ØÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡ÙÆüÄø¡õ½Ð¾ìÁª¼ê
ÃË»Ò800mÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤ÎÍî¹ç¹¸¡Ê18¡¢¶ðß·Âç¡Ë¤¬Æ±¼ïÌÜ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢1Ê¬45ÉÃ16¤ÎÂç²ñ¿·µÏ¿¤ÇÍ¥¾¡¡£Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¤¬¡¢Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾å»²²ÃÉ¸½àµÏ¿¡Ê1Ê¬44ÉÃ50¡Ë¤Ë¤Ï¡¢0ÉÃ66ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Íî¹ç¤Ï¡¢4·î27Æü¤ÎÆüËÜ³ØÀ¸¸Ä¿ÍÁª¼ê¸¢ÃË»Ò800m¤Ç1Ê¬45ÉÃ88¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢³ØÀ¸½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ÆüËÜÎ¦¾å¶¥µ»Ï¢ÌÁ¤¬Äê¤á¤¿³«ºÅ¹ñÏÈ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼ÀßÄêµÏ¿¤òÆÍÇË¤·¡¢9·î¤ÎÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾åÂåÉ½¤Ø°ìÊâÁ°¿Ê¤·¤¿¡£¡Ö³«ºÅ¹ñÏÈ¤Ë¤ÏÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢À¤³¦Î¦¾å¤Î¡Ê»²²Ã¡ËÉ¸½à¡ÊµÏ¿¡Ë¤Î¡Ê1Ê¬¡Ë44ÉÃ50¤ò¼¡¤ÏÀÚ¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ê½àÈ÷¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤³¤ì¤«¤éÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢ÏÃ¤·¤¿Íî¹ç¡£
·Þ¤¨¤¿º£Âç²ñ¡¢½øÈ×3ÈÖ¼ê¤Ë¤Ä¤±¤¿Íî¹ç¤Ï¡¢2½µÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ú¡¼¥¹¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ê¤¯1Ãå¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£
Íî¹ç¤ÏºòÇ¯6·î¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤òÀ©ÇÆ¤¹¤ë¤È¡¢7·î¤ÎÂç²ñ¤ÇÆüËÜ¿·µÏ¿¡Ê1Ê¬44ÉÃ80¡Ë¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¡£º£Ç¯¶ðß·Âç³Ø¤ËÆþ³Ø¤·¡¢12Æü¤Î¶â·ªµÇ°¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ËÎ×¤ß¡¢1500m¤Ç3Ê¬44ÉÃ18¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£