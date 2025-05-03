¾¾°æÂçÊå¤ÎºÊ¡¦²ÃÆ£¥í¡¼¥µ¤µ¤ó¡¢ºÇ¿·¤Î»äÉþ»Ñ¤òÅê¹Æ¡ª¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤½¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ì²Ä°¦¤µ¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡×¤ÈÏÃÂê
2010Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î¾¾°æÂçÊå¡£
ÆüËÜ¶þ»Ø¤Î¥É¥ê¥Ö¥é¡¼¤È¤·¤Æ¸«¤ë¼Ô¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¤È¡¢°úÂà¸å¤âÈÖÁÈ½Ð±é¤Ê¤É¤Ç³èÌöÃæ¤À¡£
¤½¤Î¾¾°æ¤Ï2011Ç¯¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²ÃÆ£¥í¡¼¥µ¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¡¢2¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò¤â¤¦¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
39ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÊ¥í¡¼¥µ¤µ¤ó¤¬¡¢SNS¤Ç»äÉþ»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö±«¡¢ÌÀÆü¤ÏÀ²¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¡£¡×
¥°¥ê¡¼¥ó·Ï¤Î¥Ë¥Ã¥È¤È¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ë¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤È¤¤¤¦½Ð¤ÇÎ©¤Á¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤½¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ì²Ä°¦¤µ¡×¡Öº£Æü¤â±§Ãè°ì¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤«¤ï¤¤¤¤¡ªJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤È·ëº§¤·¤¿Èþ¤·¤¹¤®¤ë±ü¤µ¤ó5¿Í
¸½ºß¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤À¤¬¡¢°ìÉô¤Ç¤ÏÅ·¸õ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ç¡¢ºÇ½ªÆü¤È¤µ¤ì¤ë6Æü²ÐÍË¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÃÏ°è¤Ç±«ÌÏÍÍ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤È¤«¡£