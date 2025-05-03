¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»ÒÂ¦¤¬ÇÔÁÊ¡Ö¤³¤ì°Ê¾åÁè¤¤Â³¤±¤ë°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¤¡×¡¡±Ñ²¦¼¼Â¦¤ÈÏÂ²òË¾¤à
¥¤¥®¥ê¥¹²¦¼¼¤òÎ¥Ã¦¤·¤¿¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Ï2Æü¡¢BBC¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢´Ø·¸¤Î°²½¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë²¦¼¼Â¦¤È¡ÖÏÂ²ò¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò°ì²È¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹²¦¼¼¤òÎ¥Ã¦¤¹¤ëºÝ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹À¯ÉÜ¤¬·Ù»¡¤Ë¤è¤ë·Ù¸î¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤È·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·èÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¹âÅùË¡±¡¤ÏµîÇ¯¡¢¡Ö°ãË¡À¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»ÒÂ¦¤Ï¡¢¹µÁÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹µÁÊ±¡¤Ï2Æü¡¢²¦»ÒÂ¦¤ÎÁÊ¤¨¤òµÑ²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÔÁÊ¤ò¼õ¤±¤Æ¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Ï¡¢BBC¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢³Î¼¹¤¬Â³¤¯¥¤¥®¥ê¥¹²¦¼¼¤È´Ø·¸²þÁ±¤òË¾¤à»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥®¥ê¥¹ ¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò
¡Ö»ä¤È²ÈÂ²¤Ë¤Ï°Õ¸«¤ÎÁê°ã¤ä¤¹¤ì°ã¤¤¤¬ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡×
¡Ö²ÈÂ²¤ÈÏÂ²ò¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì°Ê¾åÁè¤¤Â³¤±¤ë°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¤¡×