¡Ø¥¥ã¥·¥¢¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¡¼¡Ù»Ä¤ê2½µ¤Ç¤Ä¤¤¤Ë´°·ë¡ª¡¡¥ê¥Ã¥Á¤Ê±ÇÁüÀ¸¤ó¤À»£±ÆÎ¢¤¬¸ø³«
¡¡±Ç²è¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¿¿·¤¿¤Ê¤ë´õË¾¡Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É4¡Ë¡Ù¤ÎÄ¾Á°¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¥í¡¼¥°¡¦¥ï¥ó¡¿¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡¢¡ãÈ¿Íð·³¡ä¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ëÌ¾¤â¤Ê¤Àï»Î¤¿¤Á¤òÉÁ¤¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º ¡§¥¥ã¥·¥¢¥ó ¡¦¥¢¥ó¥É¡¼¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Î»£±Æ¸½¾ì¤ÎÎ¢Â¦¤ò±Ç¤·¤¿ÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢»£±ÆÎ¢¤ÎÍÍ»Ò¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ç±é¤Î¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥ë¥Ê¤é¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤ä¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼·óµÓËÜ¤òÌ³¤á¤ë¥È¥Ë¡¼¡¦¥®¥ë¥í¥¤¤¬ËÜºî¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤ë»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¹ë²Ú¤Ê¥»¥Ã¥È¤Ë¶Ã¤¡¡¡Ø¥¥ã¥·¥¢¥ó ¡¦¥¢¥ó¥É¡¼¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü
¡¡SNS¤Ç¤â¡Ö¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤é¤·¤¤¤¦¤ì¤·¤¤Í×ÁÇ¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÅ¥½¤¤¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë±ÇÁüºîÉÊ¤ÏÂ¾¤Ë¤Ê¤¤¡×¡ÖÄë¹ñ¤Î»ÙÇÛ¤¬¹¤¬¤ë¶ÛÇ÷´¶¡¢Å¥½¤µ¡¢³Æ¥¥ã¥é¤Î·²Áü·à¤Ê´¶¤¸¡¢¤¢¡¼¡¢¤³¤Î´¶¤¸¤è¤Í¡ª¤Ã¤Æ¡¢Â³¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö¥í¡¼¥°¡¦¥ï¥ó¤Ë»þÂå¤¬¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¾õ¶·¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ª¡×¤È¡¢ËÜºî¤Î´ö½Å¤Ë¤âÉÁ¤«¤ì¤ë½Å¸ü¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¶ÛÇ÷¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Ï¾Î»¿¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëËÜºî¡£
¡¡±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡¦¥ª¥Ö¡¦¥«¥ê¥Ó¥¢¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡Ø¥Ç¥å¡¼¥ó º½¤ÎÏÇÀ±¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢MCU¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÂçºî±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¥¥ã¥·¥¢¥ó¤¬È¿Íð·³¤ÎÃç´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿Ææ¤ÎÃË¥ë¡¼¥»¥ó¡¦¥ì¥¤¥¨¥ë¤ò±é¤¸¤ëÌ¾Í¥¥¹¥Æ¥é¥ó¡¦¥¹¥«¥ë¥¹¥¬¥ë¥É¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¿Í´ÖÌ£¤ËËþ¤Á¤¿µÓËÜ¤¬ËÜÅö¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡£¿¼¤ß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡×¤ÈÀä»¿¡£
¡¡¥¥ã¥·¥¢¥ó¤ÎµìÃÎ¤ÎÃç¤ÇËÜºî¤Ç¤Ï¶¦¤ËÌ¿¤¬¤±¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤à¥Ó¥Ã¥¯¥¹¤ò±é¤¸¤ë¥¢¥É¥ê¥¢¡¦¥¢¥ë¥Û¥Ê¤â¡ÖÂç¤¤¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ÈÇË²õ¤ÎÊª¸ì¤è¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ï·àÅª¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£¤½¤ó¤ÊËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ò¡Ø¥í¡¼¥°¡¦¥ï¥ó¡Ù¤Ë°ú¤Â³¤¼ê³Ý¤±¤ë¥È¥Ë¡¼¤Ï¡ÖÌ¾Í¥¤¾¤í¤¤¤À¤«¤é¤³¤½ÊÑ²½¤òÉÁ¤±¤ë¡£Èà¤é¤Ï¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤â±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¡¢ÇÐÍ¥¿Ø¤Ø¤ÎÀäÂç¤Ê¿®Íê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«ËÜ±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥Ã¥Á¤Ê±ÇÁü¤òÀ¸¤ó¤À»£±ÆÉ÷·Ê¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¥¥ã¥·¥¢¥ó ¡¦¥¢¥ó¥É¡¼¡Ù¤Î¥»¥Ã¥È¤ä»£±Æ´Ä¶¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤â³À´Ö¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥·¥¢¥ó¤ò±é¤¸¤ë¥Ç¥£¥¨¥´¤¬¡Ö²æ¡¹Á´°÷¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤ÊºîÉÊ¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤ëËÜºî¡£6ÏÃ¤Þ¤Ç¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡¢¸å¤ËÈ¿Íð·³¤Î½÷À¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤Ê¤ë¥â¥ó¡¦¥â¥¹¥Þ¤ä¡¢¡Ø¥í¡¼¥°¡¦¥ï¥ó¡Ù¤Ç¥Ç¥¹¡¦¥¹¥¿¡¼³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿Äë¹ñ·³¤Î¹â³¬µé¾¹»¥ª¡¼¥½¥ó¡¦¥¯¥ì¥Ë¥Ã¥¯Ä¹´±¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¥ã¥·¥¢¥ó¤ÎÁêËÀ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¥É¥í¥¤¥É¤ÎK-2SO¤âº£¸åÅÐ¾ì¤·¡Ø¥í¡¼¥°¡¦¥ï¥ó¡Ù¤½¤·¤Æ¡Ø¿·¤¿¤Ê¤ë´õË¾¡Ù¤ËÃå¡¹¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£Êª¸ì¤âÀÞ¤êÊÖ¤·ÃÏÅÀ¤ò·Þ¤¨»Ä¤ê2½µ¤Ç°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤ÏºÇ¹âÄ¬¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡§¥¥ã¥·¥¢¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¡¼¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡×¤Ë¤ÆËè½µ¿åÍËÆü¤ËÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡£
¡¡SNS¤Ç¤â¡Ö¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤é¤·¤¤¤¦¤ì¤·¤¤Í×ÁÇ¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÅ¥½¤¤¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë±ÇÁüºîÉÊ¤ÏÂ¾¤Ë¤Ê¤¤¡×¡ÖÄë¹ñ¤Î»ÙÇÛ¤¬¹¤¬¤ë¶ÛÇ÷´¶¡¢Å¥½¤µ¡¢³Æ¥¥ã¥é¤Î·²Áü·à¤Ê´¶¤¸¡¢¤¢¡¼¡¢¤³¤Î´¶¤¸¤è¤Í¡ª¤Ã¤Æ¡¢Â³¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö¥í¡¼¥°¡¦¥ï¥ó¤Ë»þÂå¤¬¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¾õ¶·¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ª¡×¤È¡¢ËÜºî¤Î´ö½Å¤Ë¤âÉÁ¤«¤ì¤ë½Å¸ü¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¶ÛÇ÷¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Ï¾Î»¿¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëËÜºî¡£
¡¡±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡¦¥ª¥Ö¡¦¥«¥ê¥Ó¥¢¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡Ø¥Ç¥å¡¼¥ó º½¤ÎÏÇÀ±¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢MCU¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÂçºî±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¥¥ã¥·¥¢¥ó¤¬È¿Íð·³¤ÎÃç´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿Ææ¤ÎÃË¥ë¡¼¥»¥ó¡¦¥ì¥¤¥¨¥ë¤ò±é¤¸¤ëÌ¾Í¥¥¹¥Æ¥é¥ó¡¦¥¹¥«¥ë¥¹¥¬¥ë¥É¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¿Í´ÖÌ£¤ËËþ¤Á¤¿µÓËÜ¤¬ËÜÅö¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡£¿¼¤ß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡×¤ÈÀä»¿¡£
¡¡¥¥ã¥·¥¢¥ó¤ÎµìÃÎ¤ÎÃç¤ÇËÜºî¤Ç¤Ï¶¦¤ËÌ¿¤¬¤±¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤à¥Ó¥Ã¥¯¥¹¤ò±é¤¸¤ë¥¢¥É¥ê¥¢¡¦¥¢¥ë¥Û¥Ê¤â¡ÖÂç¤¤¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ÈÇË²õ¤ÎÊª¸ì¤è¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ï·àÅª¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£¤½¤ó¤ÊËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ò¡Ø¥í¡¼¥°¡¦¥ï¥ó¡Ù¤Ë°ú¤Â³¤¼ê³Ý¤±¤ë¥È¥Ë¡¼¤Ï¡ÖÌ¾Í¥¤¾¤í¤¤¤À¤«¤é¤³¤½ÊÑ²½¤òÉÁ¤±¤ë¡£Èà¤é¤Ï¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤â±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¡¢ÇÐÍ¥¿Ø¤Ø¤ÎÀäÂç¤Ê¿®Íê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«ËÜ±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥Ã¥Á¤Ê±ÇÁü¤òÀ¸¤ó¤À»£±ÆÉ÷·Ê¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¥¥ã¥·¥¢¥ó ¡¦¥¢¥ó¥É¡¼¡Ù¤Î¥»¥Ã¥È¤ä»£±Æ´Ä¶¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤â³À´Ö¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥·¥¢¥ó¤ò±é¤¸¤ë¥Ç¥£¥¨¥´¤¬¡Ö²æ¡¹Á´°÷¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤ÊºîÉÊ¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤ëËÜºî¡£6ÏÃ¤Þ¤Ç¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡¢¸å¤ËÈ¿Íð·³¤Î½÷À¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤Ê¤ë¥â¥ó¡¦¥â¥¹¥Þ¤ä¡¢¡Ø¥í¡¼¥°¡¦¥ï¥ó¡Ù¤Ç¥Ç¥¹¡¦¥¹¥¿¡¼³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿Äë¹ñ·³¤Î¹â³¬µé¾¹»¥ª¡¼¥½¥ó¡¦¥¯¥ì¥Ë¥Ã¥¯Ä¹´±¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¥ã¥·¥¢¥ó¤ÎÁêËÀ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¥É¥í¥¤¥É¤ÎK-2SO¤âº£¸åÅÐ¾ì¤·¡Ø¥í¡¼¥°¡¦¥ï¥ó¡Ù¤½¤·¤Æ¡Ø¿·¤¿¤Ê¤ë´õË¾¡Ù¤ËÃå¡¹¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£Êª¸ì¤âÀÞ¤êÊÖ¤·ÃÏÅÀ¤ò·Þ¤¨»Ä¤ê2½µ¤Ç°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤ÏºÇ¹âÄ¬¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡§¥¥ã¥·¥¢¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¡¼¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡×¤Ë¤ÆËè½µ¿åÍËÆü¤ËÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡£