LE SSERAFIM(「2024 Music Bank Global Festival in JAPAN 完全版 day2」)

今やグローバルチャートを席捲するK-POPアーティストだが、日本におけるファンダムも過熱する一方で、ドームやスタジアム公演の開催も異例ではなくなっている。その勢いが如実に表れた史上最大規模のK-POP歌謡祭が、2024年12月14・15日にみずほPayPayドーム福岡で開催された「2024 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL in JAPAN」だ。

K-POPファンが熱狂した「2024 Music Bank Global Festival in JAPAN 完全版」 (C)KBS

韓国の地上波・KBSで25年以上にわたり世界142ヶ国で放送されている人気音楽番組「ミュージックバンク」(通称"ミューバン")。その年末スペシャルとして、活況のK-POP界を象徴する人気スターが集結した本公演の司会を務めたのは、番組の現MCを務める俳優ムン・サンミンと、前MCのホン・ウンチェ(LE SSERAFIM)、女優&モデルのシン・イェウン。

"プレイリスト"をテーマに据え、ここでしか見られないコラボステージやスペシャルなパフォーマンスが、day1とday2の2日間にかけて繰り広げられた。

WayV&RIIZE(「2024 Music Bank Global Festival in JAPAN 完全版 day1」) (C)KBS

day1のトップバッターは日本発の11人組グローバルグループ・INI。「WMDA」を力強く歌うと会場が色とりどりのペンライトで輝き、ボルテージは一気に上昇。また"第5世代"を代表するボーイズグループとして日本でも人気を爆発させているRIIZEは、2005年のヒット曲「救急室」をサンプリングし話題を呼んだ「Love 119」や日本デビュー曲「Lucky」、中毒性のあるダンス曲「Boom Boom Bass」で酔わせ、歓声を欲しいままに。公演の目玉でもある一夜限りのコラボステージとして、WayVと共に大先輩・EXOの名曲「Tempo」をカバーするなど、会場を大いに盛り上げた。

NewJeans(NJZ)(「2024 Music Bank Global Festival in JAPAN 完全版 day1」) (C)KBS

登場と共に大歓声が上がり、さすがの人気ぶりを見せつけたのはNewJeans(2025年2月にNJZに改名)。残念ながら現在は活動を休止しているが、この日はジャージークラブのリズムと弾けるビートが印象的な楽曲「Super Shy」や、2023年の日本レコード大賞でW受賞した「Ditto」「ETA」といったヒットナンバーを披露。「Cookie」では客席に降りてファンと触れ合うサプライズでも熱狂させた。

TOMORROW X TOGETHER(「2024 Music Bank Global Festival in JAPAN 完全版 day1」) (C)KBS

初日のトリで登場したのは、TOMORROW X TOGETHER。「Over The Moon」から幕を開けた圧倒的なステージはいきなり最高潮の熱量を放ち、その後も「Déjà Vu」「I'll See You There Tomorrow」を高らかに歌い上げた5人のメンバー達。公演の前半には、"BigHit(現・HYBE)伝説の練習生"と呼ばれていたほどの実力者として知られる最年長メンバー、ヨンジュンが単独で登場し、ダンサブルなソロナンバー「GGUM」をカリスマ性たっぷりに届けてファンの心を鷲掴みにしていた。

NCT WISH(「2024 Music Bank Global Festival in JAPAN 完全版 day2」) (C)KBS

day2は2024年2月に正式デビューしたフレッシュなNCT WISHによる日韓同時リリースのデビュー曲「WISH」から幕開け。このイベントの約2週間後に開催された「第75回NHK紅白歌合戦」に初出場したことでも注目を集めた5人組ガールズグループ・ILLITはデビュー曲「Magnetic」をSNSでの大バズダンスと共に投下。同じく紅白に3度目の出場を果たしたLE SSERAFIMは「Crazy」や「Jewelry」を熱唱。会場が福岡ということもあり、元HKT48であるサクラ(宮脇咲良)が「ただいま!」と叫び、会場が大声援に包まれる姿も印象的だった。

ILLIT(「2024 Music Bank Global Festival in JAPAN 完全版 day2」) (C)KBS

ZEROBASEONE×n.SSign×TWSメンバーのコラボ(「2024 Music Bank Global Festival in JAPAN 完全版 day2」) (C)KBS

2024年3月には日本デビューも飾った"第5世代"を象徴する9人組ボーイズグループ・ZEROBASEONEは、その日本デビュー曲「ゆらゆら -運命の花-」や、2024年のK-チャート1位を獲得した「GOOD SO BAD」「Feel The POP」といったヒットナンバーを披露。コラボステージでは、ZEROBASEONEのソン・ハンビン、n.SSignのハンジュン、TWSのシニュが、NCT DOJAEJUNGの「Perfume」をカバー。クールすぎる3人のスペシャルコラボには大きな反響が集まった。

Stray Kids(「2024 Music Bank Global Festival in JAPAN 完全版 day2」) (C)KBS

そしてこのK-POP歌謡祭の大トリで登場したのが、グループ史上最大規模のワールドツアー<dominATE>が世界を沸かせているStray Kids。2024年夏を彩った「Chk Chk Boom」で一気にテンションを爆上げすると、グループ名を冠した「Stray Kids」や、開催直前にリリースした新曲「Walkin On Water」を日本初パフォーマンス。その頭一つ飛び抜けた、全5曲の完璧なステージングはまさに大トリにふさわしい貫禄だ。巨大なトロッコで客席を移動しながら愛嬌を振りまくなどスペシャルな演出も大盛況で、超満員の観客を最後の最後まで満足させた。

「2024 Music Bank Global Festival in JAPAN 完全版 day2」 (C)KBS

他にも、"GLOBAL FESTIVAL"の名に恥じない豪華アーティストが揃い踏みし、この日限りの"プレイリスト"が実現した本公演。day1、day2共に、貴重な未公開シーンも含めた"完全版"が、KBS WorldにてTV初放送されるこの機会に、K-POPの熱狂を改めて体感したい。

文=川倉由起子

放送情報【スカパー!】

2024 Music Bank Global Festival in JAPAN 完全版

day1

放送日時:2025年5月4日(日)17:40〜

day2

放送日時:2025年5月5日(月)16:50〜

チャンネル:KBS World

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー!公式サイトへ