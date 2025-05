¥¦¥£¥ó¥°¥¹¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥åーÀï¤ò¾þ¤Ã¤¿»³ËÜËã°á¡¢Âè4Q¤Ë½Ð¾ì¤·3P¥Ò¥Ã¥È¡Ä¼¡¤Ï¸ÅÁã¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë

5月3日(現地時間2日)、WNBAのダラス・ウィングスがラスベガス・エーシズとのプレシーズンマッチに臨んだ。

試合は主導権を握ったエーシズがリードを広げ、第3クォーター終了時点で63-87とウィングスが大幅なビハインドを背負う展開に。ウィングスとキャンプ契約を結んでいる山本麻衣は試合時間残り5分59秒にコートインし、同3分12秒に3ポイントシュートをヒットした一方、ターンオーバーやファウルが連続する場面も見られた。

ウィングスでのデビュー戦は、5分59秒の出場で3得点3ターンオーバーというスタッツを記録した山本。次のゲームでは山本の古巣であるトヨタ自動車アンテロープスと対戦するため、エーシズ戦を超える活躍に期待が寄せられる。注目のゲームは、11日午前9時からティップオフ予定だ。

