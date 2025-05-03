»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¡¢¿·¶Ê¡ÖICE BREAKER¡×ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡¡¥³¥ó¥»¥×¥È¥Ó¥Ç¥ª¸ø³«¤â
¡¡»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¤¬¡¢5·î1Æü¤Ë¿·¶Ê¡ÖICE BREAKER¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§»°ÂåÌÜJSB ¾®ÎÓÄ¾¸Ê¡¢40Âå¤ò·Þ¤¨¤¿Åù¿ÈÂç¤Î¼«Ê¬¡¡¥À¥ó¥¹¡¢±Ç²è¡¢¥¢ー¥È¡¢¹ÈÃã¤¬ÀÑ¤ß¾å¤²¤ë°ì¤Ä¤ÎÆ»¡Ë
¡¡ËÜ³Ú¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡ØICE BREAKER¡Ù¡áºÕÉ¹¤Ï¡¢¸ÇÄê³µÇ°¡¢¾ï¼±¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥È¥ì¥ó¥É¡¢Á´¤Æ¤ò¡ÈBREAK¡É¤·¤Æ²ò¤Êü¤Á¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ´Ñ¡¢¥¹¥Æー¥¸¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ZOT on the WAVE¤ÈHomunculu$¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤«¤Ä½Å¸ü¤Ê¥Óー¥È¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê°ì¶Ê¤Ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜ³Ú¶Ê¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£5·î¤«¤é³«»Ï¤¹¤ë¥Ç¥Ó¥åー15¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥Ä¥¢ー¡Ø»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS LIVE TOUR 2025 "KINGDOM"¡Ù¤ËÉ³¤Å¤¯°ÕÌ£¤â¹þ¤á¤é¤ì¤¿±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë