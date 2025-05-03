»àË´¤·¤¿¤Î¤ÏÀ¤ÂÓ¼ç¤Î82ºÐ¤ÎºÊ¤ÈÈ½ÌÀ¡¡»³·Á¸©¾å»³»Ô¤ÇÌ¤ÌÀ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿½»Âð²ÐºÒ
3ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë»³·Á¸©¾å»³»Ô¤Ç½»Âð1Åï¤¬¾Æ¤±½÷À1¿Í¤¬»àË´¤·¤¿²Ð»ö¤Ç¡¢»àË´¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î²È¤Ë½»¤àÀ¤ÂÓ¼ç¤Î82ºÐ¤ÎºÊ¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°¤ÉôÍªÂÀÏºµ¼Ô¥ê¥Ýー¥È¡Ö¤³¤Á¤é¤¬²ÐºÒ¸½¾ì¤Ç¤¹¡£¾Æ¤±À×¤«¤é¤â²ÐºÒ¤Î·ã¤·¤µ¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡×
3Æü¸áÁ°1»þ40Ê¬¤´¤í¡¢¾å»³»Ô¹âÌî¤ÎÌµ¿¦¡¦¾ë¸Í¸ý°ìÉ×¤µ¤ó¡Ê83¡Ë¤Î½»Âð¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¾ë¸Í¸ý¤µ¤ó¤ÎÂ¹¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¾ÃËÉ¤¬Êü¿å¤·¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½5»þ´Ö20Ê¬¸å¤Î¸áÁ°7»þ¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¤°ìÉô2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð1Åï¤¬Á´¾Æ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÃËÉ¤È·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸½¾ì¤Î1³¬¤ÎÉô²°¤Ç½÷À¤¬¥Ù¥Ã¥È¤Î¾å¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸áÁ°3»þ20Ê¬¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬¿È¸µ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿·ë²Ì¡¢»àË´¤·¤¿¤Î¤Ï¾ë¸Í¸ý¤µ¤ó¤ÎºÊ¤ÇÌµ¿¦¤Î¹¬»Ò¤µ¤ó¡Ê82¡Ë¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾ë¸Í¸ý¤µ¤ó¤¬´é¤Ê¤É¤Ë¤ä¤±¤É¤ò¤·¤ÆÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾ë¸Í¸ý¤µ¤ó¤Î²È¤Ë¤Ï¡¢¾ë¸Í¸ý¤µ¤óÉ×ÉØ¤ÈÂ©»Ò¡¢¤½¤ì¤ËÌ¼É×ÉØ¤ÈÂ¹¤Î¹ç¤ï¤»¤Æ6¿Í¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢½Ð²ÐÅö»þ¡¢²È¤Ë¤ÏÂ©»Ò°Ê³°¤Î5¿Í¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£119ÈÖÄÌÊó¤·¤¿Â¹¤Ï¡Ö1³¬¤ÎÉô²°¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ï3Æü¸áÁ°9»þÈ¾¤«¤é¼Â¶·¸«Ê¬¤ò¹Ô¤¤¡¢½Ð²Ð¸¶°ø¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£