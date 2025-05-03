4¾¡ÌÜ¤Î»³ËÜÍ³¿¡¢¥Î¡¼¥Î¡¼¤Ï¡Ö¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¡MLB1°Ì¤ÎËÉ¸æÎ¨0.90¡ÖÀ¨¤¯ÎÉ¤¤´¶³Ð¡×
¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤ËÀèÈ¯¡Ö¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 2¡¼1 ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡¦¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬2Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¡¢6²ó91µå1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Çº£µ¨4¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥«¡¼¥Ö¤âÀ¨¤¯Ä´»Ò¤¬¤è¤¯¡¢ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤ËÅê¤²¤é¤ì¤¿¡£¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ï6µå¤Ç2»à¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢3ÈÖ¤Î¥ª¥º¥Ê¤Ë5ÅÙ¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÇ´¤é¤ì¡¢»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¡£4ÈÖ¤Î¥ª¥ë¥½¥ó¤ÏÍ·Ä¾¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤¬¡¢½é²ó¤Ë19µå¤òÍÊ¤·¤¿¡£
¡¡2²ó¤È3²ó¤Ï3¼ÔËÞÂà¡¢4²ó¤Ë¤Ï¥ª¥º¥Ê¤Ë2ÂÇÀÊÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¤¬¡¢¸åÂ³¤ò2¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£6²ó2»à¤«¤é¡¢2ÈÖ¥é¥¤¥ê¡¼¤Ë5µåÌÜ¤ÎÊÑ²½µå¤òÂª¤¨¤é¤ì¤ÆÆóÎÝÂÇ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢Â³¤¯¥ª¥º¥Ê¤Ï»°¥´¥í¤ËÉõ¤¸¡¢6²ó91µå1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ÎÅêµå¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£¥ª¥º¥Ê¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÎÉ¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«Æ¨¤µ¤ì¤Æ¡¢¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆµ¼Ô¤«¤é¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤ÏÆ¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«9¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¹Ô¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Ë3·î¡¦4·î¤Î·î´ÖMVP¤Ëµ±¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»³ËÜ¤Ï¡ÖÀ¨¤¯ÎÉ¤¤´¶³Ð¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÅêµå¤ÇËÉ¸æÎ¨¤Ï0.90¤È¤Ê¤ê¡¢¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë