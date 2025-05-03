¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡Û4Áª¼ê¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡¡Á°Æü9²ó2¥¢¥¦¥È¤«¤é¼ºÅÀ¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¸¥¾å¤Î±×ÅÄÄ¾Ìé¤éËõ¾Ã¡¡¾º³Ê¤Ïº´Æ£ÅÔ»ÖÌé¤ÈÀèÈ¯¡¦ÀÐÀîÉ¢ÂÀ
NPB(ÆüËÜÌîµåµ¡¹½)¤Ï3Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£¥í¥Ã¥Æ¤Ï±×ÅÄÄ¾ÌéÅê¼ê¤È¿¢ÅÄ¾ÂÀÁª¼ê¤òËõ¾Ã¤·¡¢º´Æ£ÅÔ»ÖÌéÁª¼ê¤ÈÀÐÀîÉ¢ÂÀÅê¼ê¤òÅÐÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿±×ÅÄÅê¼ê¤ÏÁ°Æü2Æü¡¢2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó¤ËÅÐÈÄ¡£½çÄ´¤Ë2¥¢¥¦¥È¤Þ¤Ç½Å¤Í¤ë¤â¡¢ÂÐ¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÂÇÀþ¤ÎÌÔ¹¶¤ò¼õ¤±¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤òµö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç7»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨6.75¡£NPBÄÌ»»250¥»¡¼¥Ö¤Þ¤Ç¤Ï¤¢¤È4¤ÈÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤â¤ËËõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¿¢ÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò¤Ä¤È¤á¤ëº´Æ£Áª¼ê¤¬Ëõ¾Ã¤µ¤ì¤¿Àè·î23Æü¤Ëº£µ¨½é¾º³Ê¡£¾º³Ê¸å¤Î½Ð¾ì¤Ï»î¹ç½ªÈ×¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿1»î¹ç¤Î¤ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¤³¤ÎÆüËõ¾Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¾º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿º´Æ£Áª¼ê¤Ï¡¢ÂÇ·âÉÔ¿¶¤â¤¢¤êÀè·î23Æü¤Ë1·³ÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¡£¤½¤Î¸å¤Ï2·³Àï¤Î9»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢1ËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤àÂÇÎ¨.345¤È¹¥Ä´¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²óºÇÃ»¤Ç¤ÎºÆ¾º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¤¯ÅÐÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤ËÀèÈ¯¤¹¤ëÀÐÀîÅê¼ê¡£¤³¤³¤Þ¤Ç3»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¤â¾¡ÇÔ¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ËÉ¸æÎ¨2.38¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¸ÅÁã¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç·Þ¤¨¤ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Çº£µ¨½é¾¡Íø¤Ê¤ë¤«ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£