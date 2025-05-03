¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óÂàÃÄ¤Î¥ß¥å¥é¡¼¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹FC¤È¸ò¾ÄÃæ¤«¡Ä¥»¥ê¥¨A¤«¤é¤â´Ø¿´
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¸µ¥É¥¤¥ÄÂåÉ½FW¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥ß¥å¥é¡¼¤Ï¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹FC¤È¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£2Æü¡¢¥É¥¤¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥ß¥å¥é¡¼¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î·ÀÌóËþÎ»¤ËÈ¼¤¤¡¢²¼ÉôÁÈ¿¥¤«¤éÌó25Ç¯ºßÀÒ¤·¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤«¤é¤ÎÂàÃÄ¤¬·èÄê¡£MLS¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡¦¥µ¥Ã¥«¡¼¡Ë¤Î¥¯¥é¥Ö¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¯¥é¥Ö¤«¤é´Ø¿´¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ÎÌ¾Á°¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ø¥¹¥«¥¤¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½FWµ×ÊÝÍµÌé¤òÍÊ¤¹¤ë¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¤«¤é¤â¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥ß¥å¥é¡¼¤ÏÆ±¥¯¥é¥Ö¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òµñÈÝ¡£¸½ºß¤Ï¡¢¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½GK¥¦¡¼¥´¡¦¥í¥ê¥¹¤äÆ±FW¥ª¥ê¥ô¥£¥¨¡¦¥¸¥ë¡¼¤é¤¬ºßÀÒ¤¹¤ëLAFC¤È¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥ß¥å¥é¡¼¤Ï¤Þ¤À¼«¿È¤Î¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÇ½ªÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÌÏÍÍ¡£MLS¤Î¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¤ä¥·¥«¥´¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¤Î¤Û¤«¡¢²¤½£¤Ê¤É¤Ç¤Ï¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤âÆ±Áª¼ê¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½ºß35ºÐ¤Î¥ß¥å¥é¡¼¤Ï2008Ç¯8·î¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼°Ê¹ß¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó°ì¶Ú¤Ç¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»748»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ò12²ó¡¢DFB¥Ý¥«¡¼¥ë¤ò6²ó¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ò2²ó¡¢FIFA¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò2²óÀ©ÇÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤Ç¤ÏÎòÂå3°Ì¤Î131¥¥ã¥Ã¥×¤ò¹ï¤ß¡¢FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥Ö¥é¥¸¥ë2014Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥å¥é¡¼¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î·ÀÌóËþÎ»¤ËÈ¼¤¤¡¢²¼ÉôÁÈ¿¥¤«¤éÌó25Ç¯ºßÀÒ¤·¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤«¤é¤ÎÂàÃÄ¤¬·èÄê¡£MLS¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡¦¥µ¥Ã¥«¡¼¡Ë¤Î¥¯¥é¥Ö¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¯¥é¥Ö¤«¤é´Ø¿´¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ÎÌ¾Á°¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥ß¥å¥é¡¼¤Ï¤Þ¤À¼«¿È¤Î¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÇ½ªÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÌÏÍÍ¡£MLS¤Î¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¤ä¥·¥«¥´¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¤Î¤Û¤«¡¢²¤½£¤Ê¤É¤Ç¤Ï¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤âÆ±Áª¼ê¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½ºß35ºÐ¤Î¥ß¥å¥é¡¼¤Ï2008Ç¯8·î¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼°Ê¹ß¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó°ì¶Ú¤Ç¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»748»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ò12²ó¡¢DFB¥Ý¥«¡¼¥ë¤ò6²ó¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ò2²ó¡¢FIFA¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò2²óÀ©ÇÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤Ç¤ÏÎòÂå3°Ì¤Î131¥¥ã¥Ã¥×¤ò¹ï¤ß¡¢FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥Ö¥é¥¸¥ë2014Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£