¡Ö£±Éô¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«µ¿Ìä¡×¥×¥ì¥ß¥¢¾º³Ê¤ËÂç¹×¸¥¤ÎÆüËÜÂåÉ½Àï»Î¤Ë¥¯¥é¥Ö¾åÁØÉô¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¡Èµ¿Ç°¡É¡ÄÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÈ¿ÏÀ¡Ö¥ê¡¼¥°ºÇ¹â¤ÎMF¤À¡×
¡¡¾º³Ê¥ê¡¼¥º¡¢ÅÄÃæÊË¤ÎÇ½ÎÏ¤òµ¿Ìä»ë¡©¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¤Çµ±¤±¤ë¤È¿®Íê¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡×
¡¡¾º³Ê¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿Î©Ìò¼Ô¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¥ê¡¼¥°¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤ªÇã¤¤ÆÀÊä¶¯¤À¤Ã¤¿¤È¤ÎÉ¾²Á¤Ï³Î¤«¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤ËÎ×¤à¤È¤¢¤ì¤Ð¡¢¼þ°Ï¤Ç»¨²»¤âÀ¸¤¸¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØLeeds United News¡Ù¤¬£µ·î£±Æü¤ËÊó¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ê¡¼¥º¤ÎÅÄÃæÊË¤ËÂÐ¤¹¤ë·üÇ°¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£Íèµ¨¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤òÀï¤¦¤¦¤¨¤Ç¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÃæÈ×¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É£²Éô¡Ë¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿·ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¾Î»¿¤µ¤ì¤¿ÅÄÃæ¡£Leeds United News¤Ï¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤Î¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥Ê¥«¤Ïº£µ¨¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤À¡£¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤Ï´°àú¤À¤Ã¤¿¡×¤È»¿¼¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ªÇã¤¤ÆÀ²Á³Ê¤À¤Ã¤¿¥¿¥Ê¥«¤Ï¡¢¤½¤Î¶â³Û°Ê¾å¤Î²ÁÃÍ¤È¾ÚÌÀ¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡¢¥ê¡¼¥°ºÇ¹â¤ÎMF¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£±Ñ¸ì¤È¤¤¤¦¾ãÊÉ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤À¡×
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡ÖÈþ½÷¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×¤ò¸·Áª¡ª
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡ØThe Athletic¡Ù¤Î¥Ù¥ì¥ó¡¦¥¯¥í¥¹µ¼Ô¤Ï¡¢¥ê¡¼¥º¾åÁØÉô¤Ë¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÎÅÀ¤Ç¥¿¥Ê¥«¤¬£±Éô¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«µ¿Ìä¤òÊú¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤¬¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Leeds United News¤Ï¡ÖÂ®¤¤¥Ú¡¼¥¹¤Çµ»½ÑÅª¤Ê¥É¥¤¥Ä£²Éô¤È¡¢¥¹¥¿¥ß¥Ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëJ¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤À¡£¥¿¥Ê¥«¤Ë¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¶¥¤¦½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´°àú¤ÊÅÚÂæ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö46»î¹ç¤È¤¤¤¦»î¹ç¿ô¤ÏÂ¿¤¹¤®¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£34»î¹ç¤À¤Ã¤¿¥ê¡¼¥°¤«¤é12»î¹ç¤âÁý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¿¥Ê¥«¤ÎÆùÂÎ¤Ï¤½¤ì¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÏÇ¯´Ö38»î¹ç¤À¡£¤½¤ì¤Ï¥¿¥Ê¥«¤¬¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤È½¸Ãæ¡¢¥Õ¥ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÊÝ¤Á¡¢¤¹¤°¤Ë²óÉü¤¹¤ë½õ¤±¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£º£µ¨¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¥ê¡¼¥º¤Ï¥¿¥Ê¥«¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Çµ±¤±¤ë¤ÈÁ´Éý¤Î¿®Íê¤ò´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡×
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÂçÊÑ¤µ¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£ÅÄÃæ¤Ï£±Éô¤Ç¤â¤½¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡¾º³Ê¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿Î©Ìò¼Ô¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¥ê¡¼¥°¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤ªÇã¤¤ÆÀÊä¶¯¤À¤Ã¤¿¤È¤ÎÉ¾²Á¤Ï³Î¤«¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤ËÎ×¤à¤È¤¢¤ì¤Ð¡¢¼þ°Ï¤Ç»¨²»¤âÀ¸¤¸¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØLeeds United News¡Ù¤¬£µ·î£±Æü¤ËÊó¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ê¡¼¥º¤ÎÅÄÃæÊË¤ËÂÐ¤¹¤ë·üÇ°¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£Íèµ¨¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤òÀï¤¦¤¦¤¨¤Ç¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤ªÇã¤¤ÆÀ²Á³Ê¤À¤Ã¤¿¥¿¥Ê¥«¤Ï¡¢¤½¤Î¶â³Û°Ê¾å¤Î²ÁÃÍ¤È¾ÚÌÀ¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡¢¥ê¡¼¥°ºÇ¹â¤ÎMF¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£±Ñ¸ì¤È¤¤¤¦¾ãÊÉ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤À¡×
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡ÖÈþ½÷¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×¤ò¸·Áª¡ª
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡ØThe Athletic¡Ù¤Î¥Ù¥ì¥ó¡¦¥¯¥í¥¹µ¼Ô¤Ï¡¢¥ê¡¼¥º¾åÁØÉô¤Ë¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÎÅÀ¤Ç¥¿¥Ê¥«¤¬£±Éô¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«µ¿Ìä¤òÊú¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤¬¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Leeds United News¤Ï¡ÖÂ®¤¤¥Ú¡¼¥¹¤Çµ»½ÑÅª¤Ê¥É¥¤¥Ä£²Éô¤È¡¢¥¹¥¿¥ß¥Ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëJ¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤À¡£¥¿¥Ê¥«¤Ë¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¶¥¤¦½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´°àú¤ÊÅÚÂæ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö46»î¹ç¤È¤¤¤¦»î¹ç¿ô¤ÏÂ¿¤¹¤®¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£34»î¹ç¤À¤Ã¤¿¥ê¡¼¥°¤«¤é12»î¹ç¤âÁý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¿¥Ê¥«¤ÎÆùÂÎ¤Ï¤½¤ì¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÏÇ¯´Ö38»î¹ç¤À¡£¤½¤ì¤Ï¥¿¥Ê¥«¤¬¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤È½¸Ãæ¡¢¥Õ¥ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÊÝ¤Á¡¢¤¹¤°¤Ë²óÉü¤¹¤ë½õ¤±¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£º£µ¨¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¥ê¡¼¥º¤Ï¥¿¥Ê¥«¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Çµ±¤±¤ë¤ÈÁ´Éý¤Î¿®Íê¤ò´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡×
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÂçÊÑ¤µ¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£ÅÄÃæ¤Ï£±Éô¤Ç¤â¤½¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô