ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢ÄËÎõÂÇµåÏ¢È¯¤â¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤ÇÏ¢Â³»î¹ç°ÂÂÇ¤¬5¤Ç¥¹¥È¥Ã¥× ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï»³ËÜÍ³¿¤Î²÷Åê¤Ç6Ï¢¾¡¡¢5·îÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È
¡ÚMLB¡Û¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹ 1-2 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê5·î2Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡¿¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û»³ËÜÍ³¿¡¢¶¯Îõ¥é¥¤¥Ê¡¼¤ò¡ÈÄ¶È¿±þ¡É¥¥ã¥Ã¥Á
5·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤È¤Î3Ï¢Àï½éÀï¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï¡Ö1ÈÖDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¤¬4ÂÇ¿ô0°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢·ÑÂ³Ãæ¤À¤Ã¤¿Ï¢Â³»î¹ç°ÂÂÇ¤¬5¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡£
4·î29Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡Ë¤Î¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀï¤Ç¤Ï½é²ó¤Ë¡Ö¥Ñ¥Ñ1¹æ¡×¤È¤Ê¤ëÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥Á¡£Íâ30Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5·î1Æü¡Ë¤Î¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀï¤Ç¤âÂè5ÂÇÀÊ¤Ëº£µ¨3ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ë»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢ÂÇ·â¤ÎÄ´»Ò¤¬¾å¸þ¤¤¤Æ¤¤¿ÂçÃ«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹ÀèÈ¯¤Î¥Û¡¼¥à¥º¤òÁê¼ê¤Ë½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤«¤é2ÂÇÀÊÏ¢Â³¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢Âè3ÂÇÀÊ¤Ï110.8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó178.3¥¥í¡Ë¤ÎÄËÎõ¤Ê¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¡£Âè4ÂÇÀÊ¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Î»°ÈÖ¼ê¡¦¤Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤òÁê¼ê¤Ë¤ä¤äÂÎÀª¤òÊø¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤³¤ì¤â110.3¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó177.5¥¥í¡Ë¤ÎÄËÎõ¤ÊÂÇµå¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤¿¡£
»î¹ç¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬4²óÉ½¤Ë¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢6²óÉ½¤Ë¤Ï¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤Î¥½¥í¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤ë¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¤Î»³ËÜÍ³¿¤¬6²ó¤òÅê¤²¤Æ¥Ò¥Ã¥È¤ò1ËÜ¤·¤«µö¤µ¤º¡¢6Ã¥»°¿¶2»Íµå¤ÇÌµ¼ºÅÀ¡£7²óÎ¢¡¢Âå¤ï¤Ã¤¿¥¤¥¨¡¼¥Ä¤¬¥ª¥ë¥½¥ó¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï8²ó½ªÎ»»þ¤«¤éÌó70Ê¬´Ö¤Î±«Å·ÃæÃÇ¤ò¶´¤ó¤Ç·ÑÅê¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê6Ï¢¾¡¡£
ÆüËÜ¤Ç³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤¿2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢4·î½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÂçÃ«¤ÎÂÇ·âÀ®ÀÓ¤Ï29»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨.287¡¢7ËÜÎÝÂÇ¡¢10ÂÇÅÀ¡¢9ÅðÎÝ¡¢½ÐÎÝÎ¨.393¡¢Ä¹ÂÇÎ¨.557¡¢OPS.949¡£ÂÔË¾¤ÎÂè1»Ò¤âÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£µ¨¤â³«ËëÁá¡¹¤«¤éÆüÊÆ¤ÇÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¤³¤ì¤Ç22¾¡10ÇÔ¡¢¾¡Î¨.688¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼30µåÃÄÃæ¥È¥Ã¥×¤È¹¥Ä´¤ò¥¡¼¥×¡£ÂÇÀþ¤â»ÄÎ±¤·¤¿¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ä¥¨¥É¥Þ¥ó¤¬Àä¹¥Ä´¤Ç¡¢Åê¼ê¿Ø¤Ï»³ËÜÍ³¿¤¬4·î¤Î·î´ÖMVP¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¥á¥¸¥ã¡¼2¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤Ë¤·¤Æ¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤òÁÀ¤¨¤ë¹¥Åê¤ò³«Ëë¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¿·²ÃÆþ¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¡¢ÀèÈ¯¤ÎÃì¤È¤·¤Æ¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤é¤¬Î¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥È¥Ë¡¼¡¦¥´¥ó¥½¥ê¥ó¤¬2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆ¬¿ô¤â¤Ê¤ó¤È¤«Â·¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
ÂçÃ«¸Ä¿Í¤ÏÎãÇ¯¡¢5¡Á6·î¤Ë°ìµ¤¤ËÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤±¤Ë¡¢º£µ¨Ãæ¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÅê¼êÉüµ¢¡×¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¹¥Ä´¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ë¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤ëÇúÈ¯¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë