GW¸åÈ¾Àï¥¹¥¿¡¼¥È¡ªÅì³¤Æ»¡¦»³ÍÛ¿·´´Àþ¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×¤Ç¤ÏËþÀÊÁê¼¡¤°¡¡¹âÂ®Æ»Ï©¤â²¼¤ê¤¬½ÂÂÚ¡¡ÅìÌ¾¡¦°ËÀª¸¶JCTÉÕ¶áÀèÆ¬¤Ë32km
¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¸åÈ¾¤Î4Ï¢µÙ¤¬3Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢³Æ¸òÄÌµ¡´Ø¤Ï¹ñÆâ¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤Ø¸þ¤«¤¦¿Í¤¿¤Á¤Çº®»¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤Ï¡¢3ÆüÄ«Áá¤¯¤«¤éÂç¤¤Ê¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ò»ý¤Ã¤¿²ÈÂ²Ï¢¤ì¤ä³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ê¤É¤Çº®»¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ±Ø¤ò½ÐÈ¯¤¹¤ëÅì³¤Æ»¡¦»³ÍÛ¿·´´Àþ¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×¤Ç¤ÏËþÀÊ¤¬Áê¼¡¤°¤Ê¤É¡¢³Æ¿·´´Àþ¤Ïº®»¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âçºå¤Ø¹Ô¤¯¿Í¡§
ËüÇî¤Ø¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
µþÅÔ¤Ø¹Ô¤¯¿Í¡§
µþÅÔ¤Ë3Çñ4Æü¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹¡£Ëå¤È°ì½ï¤ËÉñµ¸¡Ê¤Þ¤¤¤³¡Ë¤µ¤ó¤ò¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¤â¹ñÆâ¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤äÃÏ¸µ¤Ø¸þ¤«¤¦¿Í¤¿¤Á¤Çº®»¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î²ÈÂ²¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤¹¤ëÀ¼¤Ê¤É¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌ³¤Æ»¤Ø¹Ô¤¯¿Æ»Ò¡§
¼Â²È¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¤¸¤¸¡¦¤Ð¤Ð¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
µÜ¸ÅÅç¤Ø¹Ô¤¯¿Í¡§
¤ªÀ±¤µ¤Þ¤ò¸«¤¿¤ê¤È¤«³¤¤È¤«¹Ô¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤â½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸áÁ°11»þÈ¾»þÅÀ¤Ç¤¤¤º¤ì¤â²¼¤ê¤ÇÅìÌ¾¹âÂ®¤Î°ËÀª¸¶¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥óÉÕ¶á¤òÀèÆ¬¤Ë32km¡¢Ãæ±ûÆ»¤ÎÁêÌÏ¸Ð¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸ÉÕ¶á¤òÀèÆ¬¤Ë27km¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£