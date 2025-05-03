½ñÆ»¥°¥ëー¥×ÀµË¯²ñ¤ÎºîÉÊÅ¸¤¬ÀÐ°æÄ®¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÚÆÁÅç¡Û
ÆÁÅç¸©½Ð¿È¤Î½ñ²È¾®ºä´ñÀÐ¤ÎÎ®¤ì¤ò¤¯¤à½ñÆ»¥°¥ëー¥×ÀµË¯²ñ¤ÎºîÉÊÅ¸¤¬ÆÁÅç¸©ÀÐ°æÄ®¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¤³¤Î½ñÆ»Å¸¤ÏÀÐ°æÄ®¤Î½ñ²ÈÇ½¿Î²Úàö¤µ¤ó¤¬²ñÄ¹¤ò¤Ä¤È¤á¤ë½ñÆ»¥°¥ëー¥×ÀµË¯²ñ¤¬³«¤¤¤¿¤â¤Î¤Çº£²ó¤Ç38²óÌÜ¤Ç¤¹
²ñ¾ì¤Ë¤Ï²ñ°÷¤é52¿Í¤¬½ÐÉÊ¤·¤¿´Á»úºîÉÊ¤Ê¤É64ÅÀ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¤Þ¤¿²ñÄ¹¤ÎÇ½¿Î¤µ¤ó¤¬½ñÆ»¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é60Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤«¤é½ñÆ»¿ÍÀ¸¤òºîÉÊ¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë´¶¼ÕÅ¸¤¬¤¢¤ï¤»¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¿´¤ÎÉë¤¯¤Þ¤Þ¤ËÉ®¤òÁö¤é¤»¤¿Ç½¿Î¤µ¤ó¤ÎºÇ¿·ºî¡£²£Ìó1.2¥áー¥È¥ë½ÄÌó2.4¥áー¥È¥ë¤ÎÂçºî¤Ç¤¹
¡ü²»¡¦¥¤¥ó¥¿ー
¡ÊÀµË¯²ñ¡¦Ç½¿Î²Úàö²ñÄ¹¡Ë
¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬Àº°ìÇÕ¤Î(ÎÏ¤ò½Ð¤»¤¿)¤È¤³¤í¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¡×
¤³¤Î½ñÆ»Å¸¤Ï¤¢5·î4Æü¤Þ¤ÇÀÐ°æÄ®¤ÎÀÐ°æÃæ±û¸øÌ±´Û¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹