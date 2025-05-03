¼«¤é¤ÎÉÔÎÑ¤¬°ú¤¶â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È°ì²È¤ÎÌµ´ÖÃÏ¹ö¡É¡¡ºî²È¡¦ÅçÈøÉÒÍº¤¬¡Ø»à¤ÎÛù¡Ù¤ÇÉÁ¤¤¤¿É×ÉØ¤Î½¤Íå¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤¿¤«
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ïº£¡¢¼«¿È¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤òÃ¥¤Ã¤¿ÉÔÎÑÁê¼ê¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¡Ö¤µ¤é¤·¹Ô°Ù¡×¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£SNS¤ò»È¤Ã¤¿¡ÈÉü½²¡É¤Ï¸½Âå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤À¤¬¡¢ÉÔÎÑ¤µ¤ì¤¿Â¦¤ÎÅÜ¤ê¤ä¶ì¤·¤ß¤Ïº£¤âÀÎ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£1917¡ÊÂçÀµ6¡ËÇ¯À¸¤Þ¤ì¤Îºî²È¡¦ÅçÈøÉÒÍº¤ÏÉÔÎÑ¤·¤¿Â¦¤È¤Ê¤ê¡¢¿´¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼º¤Ã¤¿ºÊ¡¦¥ß¥Û¤«¤é·ã¤·¤¤ÅÜ¤ê¤ò¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤òÎäÀÅ¤ËÄÖ¤Ã¤¿»ä¾®Àâ¡Ø»à¤ÎÛù¡Ù¤Ï¥ß¥Û¤ÎÆþ±¡¤Ç½ª¤ï¤ë¡£¤½¤Î¸å¤Î2¿Í¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ê¡Ö¿·Ä¬45¡×2006Ç¯4·î¹æÆÃ½¸¡ÖÌÀ¼£¡¦ÂçÀµ¡¦¾¼ÏÂ¡¡13¤ÎÍÌ¾É×ÉØ¡Ø²ø¡Ù»ö·ïÊí¡×¤è¤ê¡ÖÅçÈøÉÒÍº¡¦¥ß¥Û¡Ø¾®Àâ²È¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¡Ö»à¤ÎÛù¡×¤ÊÆü¡¹¡Ù¡×¤ò¤â¤È¤ËºÆ¹½À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¸Ãæ·É¾ÎÎ¬¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ù¥é¥ó¥À¤«¤é¤ÏÀä·Ê¡ÄÀîÃ¼¹¯À®¤¬ºÇ´ü¤ò·Þ¤¨¤¿Ä¶ÍÌ¾¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ú°ïÏÃ¤¬Â¿¤¤ºî²È¤¿¤Á¡Û
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤µ¤Þ¡¢¤È¸À¤¤¤Ê¤µ¤¤¡×
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤ÎÈÕ¤«¤é¤«¤ä¤ò¤Ä¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤¿¡×¡£ÅçÈøÉÒÍºÊ¸³Ø¤ÎºÇ¹âÊöºîÉÊ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö»à¤ÎÛù¡×¡Ê¿·Ä¬Ê¸¸Ë¡Ë¤Î¡¢½ñ¤½Ð¤·¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÆü¡¢ÊÌ¤Î½÷À¤Î²È¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤¿ÅçÈø¤¬Åìµþ¾®´ä¤Î¼«Âð¤ËÌá¤ë¤È¡¢Ï»¾ö¤ÎÈà¤Î»Å»ö¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¯¤¬¤Ö¤Á¤Þ¤±¤é¤ì¡¢½÷À¤È¤Î¾ð»ö¤Îº¯À×¤òÎ±¤á¤ëÆüµ¤¬¡¢¤¦¤Á¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢6ºÐ¤ÎÂ©»Ò¡¢4ºÐ¤ÎÌ¼¤òÏ¢¤ì¤Æ³°¤ò¤µ¤Þ¤è¤¤Êâ¤¤¤Æ¤¤¤¿ºÊ¡¦¥ß¥Û¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÁêËÆ¤«¤é¤ÏÉ×¤Ë¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¿¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄç½Ê¤ÊÌÌ±Æ¤¬¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÇíÍî¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¾ì¤ò¼è¤ê¤Ê¤½¤¦¤È¤¹¤ëÉ×¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤ËÀº¿À¤ÎÍÞÀ©¤¬¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÊ¤Ï¸À¤¤Êü¤Ä¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇÃÑÃÎ¤é¤º¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤¿¤·¤ÎÌ¾Á°¤¬Ê¿µ¤¤Ç¤è¤Ù¤ë¤Î¡¢¤¢¤Ê¤¿¤µ¤Þ¡¢¤È¸À¤¤¤Ê¤µ¤¤¡×¡Ê¡Ö»à¤ÎÛù¡×¡Ë
¡¡À¨Àä¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤³¤«³ê·Î¤Ê¶Á¤¤¬¡¢¤³¤Î¸å¤ËÅ¸³«¤¹¤ëµß¤¤¤¬¤¿¤¯ÀäË¾Åª¤Ê°ì²È¤ÎÉ÷·Ê¤ò°Å¼¨¤¹¤ë¡£
¡¡ÅçÈø¤Ï¡¢Ã»ÊÔ¼¹É®¤«¤éÂ¤«¤±17Ç¯¤òÈñ¤ä¤·¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¡¢ºÊ¤Ë¤Ä¤Åº¤¤Àº¿ÀÉÂ±¡¤ËÆþ±¡¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î9¥«·î´Ö¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¡¢É×ÉØ¤Î½¤Íå¤ò¡¢Ê¿ÀÅ¤Ê´Ñ»¡´ã¤Ç¼¹Ù¹¤Ê¤Þ¤Ç¤ËÉÁ¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡Èà¤ÎÆüµ¤ò³«Éõ¤·¡¢Ë×¸å19Ç¯¤ÎÊ¿À®17Ç¯¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡Ö»à¤ÎÛùÆüµ¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢É×ÉØ¤¬½Ð¸ý¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤½¤Íå¾ì¤ËÅ¾¤¬¤ê¹þ¤ó¤À¤½¤ÎÆü¤Ï¡¢¾¼ÏÂ29Ç¯¤Î9·î30Æü¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤ë¡£Æüµ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö»à¤ÎÛù¡×¤ÎËÁÆ¬¤È¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ò¤È¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ÎÈÕ¤è¤ê²ãÄ¢¤Ä¤é¤Ì¡×¡£
ÅçÄ¹¤Î°ì¿ÍÌ¼¤È¿ÌÍÎÆÃ¹¶ÂâÄ¹
¡¡ÅçÈøÉÒÍº¤È¥ß¥Û¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÇÔÀï¿§¤¬Ç»¸ü¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÚÇ÷¤·¤¿»þÀª¤Ë¡¢±âÈþÂçÅçÆîÊý¤ËÉâ¤«¤Ö²Ã·×Ï¤ËãÅç¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åç¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¥ß¥Û¤Ï¡¢ÅçÄ¹¤Î°ì¿ÍÌ¼¤À¡£½¸Íî¤Ç¤¿¤À¤Ò¤È¤ê¡¢Éð»Î³¬µé¤ÎÌ¼¤Ø¤Î·É¾Î¤Ç¡Ö¥«¥Ê¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£´Ý³Û¤Ë¹õÌÜ¤¬¾¡¤Ã¤¿ÁêËÆ¤¬Èþ¤·¤¯¡¢ÅçÌ¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤È¤ê¤ï¤±ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Åç¤Î±ü¿¼¤¤ÏÑ¡¢ÆÝ¥Î±º¤Ë¤Ï¡¢³¤·³¤¬ÃÛ¤¤¤¿¡¢ÆÃ¹¶Äú¤òÄäÇñ¤µ¤»¤ëð«Æ»Äú¸Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ë³¤·³Í½È÷³ØÀ¸¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅçÈø¾¯°Ó¤Ï¡¢¿ÌÍÎÆÃ¹¶ÂâÄ¹¤È¤·¤Æ¤³¤ÎÏÑ¤ËÃóÆÖ¤·¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é½Ð·âÌ¿Îá¤òÂÔ¤Ä¿È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ä¤¬¤Æ¸ß¤¤¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢ÌëÈ¾¡¢¿ÍÌÜ¤òÇ¦¤ó¤Ç¤Ä¤«¤Î´Ö¤Î°©À¥¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¾¼ÏÂ34Ç¯2·î¹æ¤Î¡ÖÉØ¿Í¸øÏÀ¡×¤Ë´ó¤»¤¿¼êµ¡ÖºøÍð¤Îº²¤«¤éÁÉ¤¨¤Ã¤Æ¡×¤Ç¥ß¥Û¤Ï¡¢Åö»þ¤ò²óÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤ÏÍè¤ëÌë¤âÍè¤ëÌë¤âÉôÂâ¤Ë¶á¤¤Ì¨¤Ø¡¢¤ä¤ßÌë¤Î»þ¤Ê¤É¤Ï¼ê¤µ¤°¤ê¤ÇÄì°Å¤¤°ëÊÕ¤Î´ä¤ò¤è¤¸¤Î¤Ü¤ê¡¢¶²¤·¤¤ÆÇ¼Ø¤Î¤È¤°¤í´¬¤¯»³¤Î¤¹¤½¤ò¤á¤°¤ê¡¢Ä¬¤¬Ëþ¤Á¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤¾ì½ê¤ÏÃåÊª¤òÃå¤¿¤Þ¤Þ¤à¤Á¤å¤¦¤Ç±Ë¤®ÅÏ¤ê¡¢³¤Áð¤ÈÌë¸÷Ãî¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ç¨¤ì¤¿¤«¤é¤À¤òÈà¤Î¶»¤Ë¤â¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÉÔ°Â¤È¸ÉÆÈ¤ËËþ¤Á¤¿ËÜÅÚÊë¤é¤·
¡¡¤Ä¤¤¤Ë½Ð·âÌ¿Îá¤¬²¼¤µ¤ì¡¢»à¤ò³Ð¸ç¤·¤¿ÅçÈø¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤·¤«¤·¿ôÆü¤Î´Ö¡¢È¯¿Ê¤Î¹ç¿Þ¤òÂÔ¤Ä¤¦¤Á¤Ë¡¢¾¼ÏÂ20Ç¯8·î15Æü¤Î½ªÀï¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£9·î¤ËÆþ¤ê¡¢ËÜÅÚ¤ËÉü°÷¤·¤¿ÅçÈø¤òÄÉ¤Ã¤Æ¡¢¥ß¥Û¤ÏÉðÁõ²ò½ü¤Î¤¿¤á¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿ÊÆÊ¼¤ÎÌÜ¤òÆ¨¤ì¤Æ¡¢¹ÒÏ©¡¢ËÜÅÚ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅçÈø¤ÎÉã¤Î¶¯¤¤È¿ÂÐ¤ò²¡¤·ÀÚ¤ê¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÏÍâÇ¯¡¢ÅçÈø°ì²È¤¬Êë¤é¤¹¿À¸Í¤Ç·ëº§¼°¤òµó¤²¤¿¡£ÅçÈø¤Ï28ºÐ¡¢¥ß¥Û¤Ï26ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£2Ç¯¸å¤Ë¤ÏÄ¹ÃË¡¦¿»°¡¢¤½¤Î2Ç¯¸å¤Ë¤ÏÄ¹½÷¡¦¥Þ¥ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¿©ÎÈÉÔÂ¤Ç¡¢ÅÔ»ÔÀ¸³è¤Ïº®ÆÙ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸¨Êª¾¦¤ò±Ä¤àÉã¤Î¤â¤È¤Ç¤Î¿·À¸³è¤Ï¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢»Ò°é¤Æ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¥ß¥Û¤Ï¡¢Àä¤¨¤ºÉÔ°Â¤È¸ÉÆÈ¤Î¶¹´Ö¤Ë¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£Èà½÷¤Ï¡¢¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤òÁ°½Ð¤Î¡ÖºøÍð¤Îº²¤«¤éÁÉ¤¨¤Ã¤Æ¡×¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öµ¤¸õ¤äÅÚÃÏ¤ÎÍÍ»Ò¤ä¸ÀÍÕ¡¢É÷½¬¤¬Âç¤¤¯°ã¤¦ËÜÅÚ¤Ë¤¤¿»ä¤Ï¡¢É×¤Î²ÈÂ²¤¿¤Á¤ÎÇò¤¤´ã¤Ë¤ª¤Ó¤¨¡¢½÷Ãæ¤¿¤Á¤Ë¤µ¤¨±óÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢É×¤Î¤«¤²¤Ë¾®¤µ¤¯¤Á¤Â¤³¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÎÆü¾ï¤ÎÀ¸³è¤Ï¿Ë¤Î¤à¤·¤í¤Î¾å¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡°ìÊý¡¢¿À¸Í³°Âç¤Î¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±¿Í»ï¤Ë´ó¹Æ¤¹¤ëÅçÈø¤ÎÊ¸É®³èÆ°¤Ï¡¢½çÄ´¤Ë³ê¤ê½Ð¤¹¡£¾¼ÏÂ25Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö½Ð¸ÉÅçµ¡×¤¬¡¢Âè1²ó¤ÎÀï¸åÊ¸³Ø¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åç¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¿¥ß¥Û¤ÎÉã¤Îë¾Êó¤¬¡¢ÅçÈø²È¤Ë¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î½Ë±ã¤ÎºÇÃæ¤À¤Ã¤¿¡£
ÅçÈø²È¤Ëº¹¤·¹þ¤ó¤À°Ç
¡¡¾¼ÏÂ27Ç¯¡¢Éã¤È¸åºÊ¤È¤Î´Ö¤Ë°ì»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÅçÈø¤Ï¡¢¿À¸Í³°Âç¤Î¹Ö»Õ¤ò¼¤·¤Æ¡¢¡Ö»à¤ÎÛù¡×¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ëÅìµþ¾®´ä¤Ë°ì²È¤Îµï¤ò¹½¤¨¤¿¡£¤À¤¬¤¤¤Ä¤«¤é¤«³°¤Ë½÷À¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢ÁÏºî³èÆ°¤â¿ê¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¾åµþ¸å¤ÎÅçÈø¤Ï¡¢À¸³è¤ÎÂ¤·¤ËÄê»þÀ©¹â¹»¤Î¶µ»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÊ¤ÎºÇ½é¤ÎÇúÈ¯°ÊÍè¡¢¶µÃÅ¤ËÎ©¤ÄÆü¤â¡¢»Å»ö¤òÃµ¤·¤Ë½ÐÈÇ¼Ò¤òË¬¤Í¤ëºÝ¤â¡¢²ÈÂ²¤òÏ¢¤ìÊâ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¤â¡¢¿À·Ð¤òºÙ¤é¤»¤¿ºÊ¤ÎÂÖÅÙ¤Ï³Î¼Â¤Ë¡¢ÉÂÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈ¯ºî¤Î¤È¤¤ÎºÊ¤ÎÍ×µá¤Ï¤¿¤À¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¡£»ä¤Ë¤½¤Î²áµî¤Î¹Ô°Ù¤òÇ§¤á¤µ¤»¡¢¤¯¤ï¤·¤¤ÀâÌÀ¤òÇ÷¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÅÙ¤«¤µ¤Ê¤ë¤¯¤ê¤«¤¨¤·¤Ë»ä¤Ï¼«Ê¬¤¬¤ª¤µ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ÄÉµÚ¤òÆ¨¤²¤ë¤ÈºÊ¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÄÉ¤¤¤«¤±¡¢¤¢¤²¤¯¤Î²Ì¤Æ¤Ï¾®Åá¤äÉ³¤ò»ý¤Á¤À¤·¼«»¦¤Î¤Þ¤Í¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤ª¤¿¤¬¤¤¤¬Àè¤Ë¤ä¤í¤¦¤È¼è¤ÃÁÈ¤ß¹ç¤¦»ÏËö¡Ê¸åÎ¬¡Ë¡×¡Ê¡Ö»à¤ÎÛù¡×¡Ë
¡¡¤½¤ì¤òÍÄ¤¤Ä¹ÃË¤¬É¬»à¤Ë¤È¤á¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ç¡¢ÅçÈø²È¤Ëº¹¤·¹þ¤ó¤À°Ç¤Ï¡¢¿¼¤¯½Å¤¯¤Ê¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¥ß¥Û¤ÎÈ¯ºî¤ÎÃû¸õ¤Ë²ÈÂ²¤ÎÁ´¿À·Ð¤òÃí¤°°ÛÍÍ¤Ê¶ÛÄ¥¾õÂÖ¤¬¡¢±ä¡¹¤ÈÉÁ¤«¤ì¤ëÊª¸ì¤Ï¡¢Àè¤¬¸«¤¨¤ÌÆþ±¡¼£ÎÅ¤ÎÅÓÃæ¤Ç¹úÁ³¤È½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅçÈø¤ÏÆþ±¡¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î»Ò¤ò¡¢±âÈþÂçÅç¤ÎÌ¾À¥¤Ë½»¤àºÊ¤Î¿ÆÀÌ¤Ë¤¢¤º¤±¡¢Âà±¡¸å¤Ë¤Ï¤½¤³¤ËÉ×ÉØ¤Ç°Ü¤ê½»¤ó¤À¡£¾¼ÏÂ30Ç¯10·î¤Î¤³¤È¤À¡£
Î¾¿Æ¤ÎÊè¤ËÆÍ¤ÃÉú¤·¤ÆÄ¹¤é¤¯ØÖÓ
¡ÖÉØ¿Í¸øÏÀ¡×¾¼ÏÂ36Ç¯5·î¹æ¤ËºÜ¤Ã¤¿¼êµ¡Ö»à¤ÎÛù¤«¤éÃ¦¤ì¤Æ¡×¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥ß¥Û¤ÏÁá¤¹¤®¤ëÂà±¡¤ËÉÔ°Â¤ò¼¨¤·¤¿Ã´Åö°å»Õ¤Î½ê¸«¤òµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ò¤È¤ê»Ò¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤é¤ì¤¿»ä¤ÎÍÄ»þ¤ÎÀ¸³è¤Ï¡¢Ç¯Ï·¤¤¤¿Î¾¿Æ¤«¤éÉáÄÌ¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÇ»¤¤°¦¾ð¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢À³Ê¤Ë°ì¼ï¤Î°Û¾ï¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¿´°øÀÈ¿±þ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¥ß¥Û¤ÎÈ¯ºî¤Ï¡¢Ì¾À¥¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¤â»¶È¯Åª¤Ë¿á¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Æî¹ñÊë¤é¤·¤â2Ç¯¤¬²á¤®¤¿¤³¤í¡¢ÅçÈø¤È¥ß¥Û¤Ï½é¤á¤Æ¤Õ¤¿¤ê¤À¤±¤ÇÎ¹¹Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±âÈþ¤Î¸Å¿Î²°¤ÇÈ¯Æ°Á¥¤Ë¾è¤Ã¤¿2¿Í¤Ï¡¢²Ã·×Ï¤ËãÅç¤ËÅÏ¤ê¡¢ÆÃ¹¶Äú¤Îð«Æ»Äú¸Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿ÆÝ¥Î±º¤ò²ó¤Ã¤Æ¡¢ÉãÊì¤ÎÊè¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¡£Èà½÷¤Ï¡¢ÊèÀÐ¤ÈÅÚ¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤ËÆÍ¤ÃÉú¤·¤ÆÄ¹¤é¤¯ØÖÓ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢Ìµ¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ß¥Û¤Î¼Â²ÈÀ×¤òË¬¤Í¡¢¶á½ê¤Ë°§»¢¤·¤ÆÊâ¤¤¤¿¡£½ªÀï¤«¤é½½Ç¯°Ê¾å¤ÎÇ¯·î¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Åç¤Ç°ìÇñ¤·¤¿ÅçÈø¤Ï¡¢¶¯¤¤¾×·â¤¬¤â¤È¤ÇºÊ¤Î¾É¾õ¤¬¤«¤¨¤Ã¤Æ°²½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢µ¤¤ò¤â¤à¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£ÅçÈø¤Ï¤³¤ÎÎ¹¤ÎÌÏÍÍ¤ò¡¢Íâ¾¼ÏÂ33Ç¯¡ÖÉØ¿Í¸øÏÀ¡×9·îÁý´©¹æ¤Î¡ÖÁÉ¤¨¤Ã¤¿ºÊ¤Îº²¡×¤Ë¤³¤¦½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£½ý¿´¤ò°ú¤¤º¤ê¡¢²Ã·×Ï¤ËãÅç¤òÎ¥¤ì¤¿µ¢Ï©¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤À¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¸Å¿Î²°¤«¤éÌ¾À¥¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹¤¤¥Ð¥¹¤Î¤æ¤é¤ì¤Î¤¢¤È¤Ç¡¢ºÊ¤Ï¤ª¤³¤ê¤¬Íî¤Á¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿µóÁ¼¤ò¤È¤ê¤â¤É¤·¤¿¡£ºÊ¤Î¤³¤³¤í¤Î¤Ê¤«¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦ºîÍÑ¤¬¤ª¤³¤Ã¤¿¤Î¤«»ä¤Ë¤ÏÊ¬¤é¤Ê¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤½¤Î¤¢¤È¤Ç¡¢ºÊ¤Ï¤°¤ó¤°¤ó²÷Êý¤Ë¸þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡×
½ñ¤Ê¸»ú¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤¿ÂÐ¾ÈÅª¤ÊÀ³Ê
¡¡¿Þ½ñ´Û¶Ð¤á¤ò¤¹¤ëÅçÈø¤Î¼¹É®³èÆ°¤Ë¤â½ù¡¹¤ËÃÆ¤ß¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£ºÊ¤ÎÈ¯ÉÂ¤ò¤á¤°¤ë²ÈÂ²ÌÏÍÍ¤òÂêºà¤Ë¡¢Ê¸·Ý»ï¤Ë¡ÖÎ¥Ã¦¡×¡Ö»à¤ÎÛù¡×¡Ö³³¤Î¤Õ¤Á¡×¤È¤¤¤¦12ÊÔ¤Ë¤ï¤¿¤ëÃ»ÊÔ¤òÈ¯É½¤·Â³¤±¡¢¤½¤ì¤é¤Ï¾¼ÏÂ52Ç¯¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿Ä¹ÊÔ¡Ö»à¤ÎÛù¡×¤È¤·¤Æ·ë¼Â¤¹¤ë¡£ÊÔ½¸¼Ô¤Ë¼êÅÏ¤¹¸¶¹Æ¤òÀ¶½ñ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ê¤é¤ÌºîÃæ¤Î¼ç¿Í¸ø¡¢¥ß¥Û¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»à¤ÎÛù¡×¤ÎÃ´ÅöÊÔ½¸¼Ô¤Ï¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡ÖÅçÈø¤µ¤ó¤Ï¤¤¤«¤Ë¤â¿À·Ð¼Á¤Ê¡¢¾®¿¶¤ê¤ÇÃ¼Àµ¤Ê»ú¤ò½ñ¤«¤ì¤¿¡£Èæ¤Ù¤Æ¡¢±ü¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Î¤Ó¤ä¤«¤ÊÂç¤¤Ê»ú¤Ç¡¢ÂÐ¾ÈÅª¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤ÎÀ³Ê¤¬¤è¤¯¸½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡±âÈþ¤Ç20Ç¯¤ò²á¤´¤·¤¿É×ºÊ¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¡¢¼¯»ùÅç¤Î»Ø½É¡¢¿ÀÆàÀî¤Î³ý¥öºê¤Èµï¤ò°Ü¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÃ¯¤â½ñ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿·Á¤ÎÄ¹ÊÔ¤ò½ñ¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅçÈø¤¬69ºÐ¤ÇµÞÀÂ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¼ÏÂ61Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£°ÊÍè¡¢ÅçÈø¤Î¹ü¤ò¼é¤ëºÊ¤Ï¡¢ÁÓÉþ¤Î¤Þ¤ÞÆü¤òÁ÷¤ë¡£¡Ö»à¤ÎÛù¡×¤Î¼çÍ×ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ç¤â¤¢¤ëÄ¹ÃË¡¦¿»°¤Ï¡¢À®Ä¹¤·¡¢¼Ì¿¿²È¡¦¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÅçÈø²È¤¬Ìµ´ÖÃÏ¹ö¤ÎÄì¤Ë¤¢¤Ã¤¿Æü¡¢¡Ö¥«¥Æ¥¤¥Î¥¸¥¸¥ç¥¦¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¤ÈÅçÈø¤Ë°¥ÁÊ¤·¤¿Ä¹½÷¡¦¥Þ¥ä¤Ï¡¢±âÈþ¤Ë°Ü½»¤·¤¿¿ôÇ¯¸å¤ËÆÍÇ¡¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¤¡¢Ê¿À®14Ç¯¤Ë²«Àô¤ØÎ¹Î©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Ì¼¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Ù¤¯¡¢ÅçÈø¤ÏÀ¸Á°È¬Êý¼ê¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î´ê¤¤¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¶ðÂ¼µÈ½Å¡Ê¤³¤Þ¤à¤é¡¦¤¤Á¤¨¡Ë
1968Ç¯Ä¹Ìî¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÃÏÊý¿·Ê¹µ¼Ô¡¢·úÀß¸½¾ìºî¶È°÷¤Ê¤É¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¿¦¤ò·Ð¤Æ¡¢1997Ç¯¤«¤é1Ç¯È¾¥â¥ó¥´¥ë¤ËÂÚºß¡£µ¢¹ñ¸å¤«¤é¼èºà¡¦¼¹É®³èÆ°¤ËÆþ¤ë¡£·î´©»ï¡Ô¿·Ä¬45¡Õ¤ËºîÉÊ¤ò´ó¹Æ¡£2003Ç¯¡Ø¥À¥Ã¥«¤Ëµ¢¤ëÆü¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÇÂè1²ó³«¹â·ò¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¾ÞÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô