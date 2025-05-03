32ºÐG¥«¥Ã¥×¿ÍºÊ¥°¥é¥É¥ë¡¢¿·´´Àþ¤Ç¤¦¤Ã¤«¤ê¿²²á¤´¤·µþÅÔ±Ø¤Ë¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È³«»Ï»þ¹ïÊÑ¹¹¤ò¼Õºá
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¶¿å¤¢¤¤¤ê¡Ê32¡Ë¤¬3Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥ºµ¡Ç½¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢½Ð±é¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«»Ï»þ¹ïÊÑ¹¹¤ò¼Õºá¤·¤¿¡£
À¶¿å¤Ï¡Ö»êµÞ¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¹¡¡¿·´´Àþ¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤Ì¾¸Å²°±Ø¤ËÅþÃå¤·¤¿»ö¤Ëµ¤ÉÕ¤±¤º¹ß¤ê¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¡º£µþÅÔ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿·´´ÀþÆâ¤Ç¿²²á¤´¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖµþÅÔ±Ø¤Ç¤¹¤°°ú¤ÊÖ¤·¤Þ¤¹¤¬ËÜÆü¤Î³«ºÅ»þ´Ö¤Ï¤º¤ì¤ÆÃÙ¤ì¤Æ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡¡Í½ÄêÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿³§ÍÍ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¼Õºá¤·¡Ö¤½¤·¤Æ´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¡Â¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ä¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ´Ø·¸¼Ô¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È»þ´Ö¤Ï9;45¡Á10:00¤Î´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹!¡×¤È³«»Ï»þ´Ö¤ò¹ðÃÎ¤·¤¿¡£
À¶¿å¤ÏÆ±Æü¡¢°¦ÃÎ¸©¡¦¥á¥¬¥³¥ó¥³¥ë¥É1220Ì¾¸Å²°¤ß¤Ê¤È23¹æÄÌ¤êÅ¹¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£³«ºÅ»þ¹ï¤ÏÅö½é¡¢¸áÁ°9»þ40Ê¬¤«¤é¸á¸å2»þ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
À¶¿å¤Ï¡Ö´ØÀ¾ÊÛ¤¢¤¤¤¦¤¨¤ª¡×¤Ê¤É¤Î¥»¥¯¥·¡¼¤Ê»ý¤Á¥Í¥¿¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡£¥Ð¥¹¥È90¡Ý¥¦¥¨¥¹¥È58¥Ò¥Ã¥×85¤Ç¡¢G¥«¥Ã¥×¡£ºòÇ¯¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£