¶¿¤Ò¤í¤ß¡¢¡È²ÈÂ²2¥·¥ç¥Ã¥È¡ÉÅº¤¨ÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¡Ö¥À¥Ç¥£¤Î°¦¾ð¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¼õ¤±¤Æ¡¢¤¹¤¯¤¹¤¯¤È°é¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ó¡Á¤¤¤¤»Ò¡×¡Ö¤¤ã¤ï¤æ¤¤¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¶¿¤Ò¤í¤ß¡Ê69¡Ë¤¬2Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¿¥¤¥Ë¡¼¥×¡¼¥É¥ë¤Î°¦¸¤¡¦¤Ä¤Ü¤ß¤Á¤ã¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤ó¡Á¤¤¤¤»Ò¡×¡Ö¤¤ã¤ï¤æ¤¤¡×4ºÐ·Þ¤¨¤¿¤Ä¤Ü¤ß¤Á¤ã¤ó¤òÍ¥¤·¤¯Êú¤Ã¤³¤¹¤ë¶¿¤Ò¤í¤ß
¡¡¤Ä¤Ü¤ß¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¶¿¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤ËÅÐ¾ì¡£Ì¾Á°¤ò¡Ö¸¶Éð¤Ä¤Ü¤ß¡×¤È¼«¿È¤Î¡ÈËÜÌ¾¡É¤òÍÑ¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¡¢Í³Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¾ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¡¢Ëþ³«¤Î²Ö¤òºé¤«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¿Æ¥Ð¥«¤Ç¤¹¡¢¥Ü¥¯¡×¤È¤âÏÃ¤·¡¢¡È¤ï¤¬»Ò¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤Ä¤Ü¤ß¤Á¤ã¤ó¤Î4ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü!!¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¤Ä¤Ü¤ß¤Á¤ã¤ó¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Í¥¤·¤¯Êú¤Ã¤³¤·¤¿¤Ä¤Ü¤ß¤Á¤ã¤ó¤ÎÆ¬¤Ë¥¥¹¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¤È¤é¤¨¤¿Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Í³ËÛÊü¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¤¤Æ¤Í¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤Ä¤Ü¤ß¤Á¤ã¤ó4ºÐ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥À¥Ç¥£¤Î°¦¾ð¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¼õ¤±¤Æ¡¢¤¹¤¯¤¹¤¯¤È°é¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ó¡Á¤¤¤¤»Ò¡×¡Ö¤¤ã¤ï¤æ¤¤¡×¡Ö¥À¥Ç¥£¤¬¤Ò¤í¤ß¤µ¤ó¤Ç²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢½ËÊ¡¤òÃæ¿´¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤ó¡Á¤¤¤¤»Ò¡×¡Ö¤¤ã¤ï¤æ¤¤¡×4ºÐ·Þ¤¨¤¿¤Ä¤Ü¤ß¤Á¤ã¤ó¤òÍ¥¤·¤¯Êú¤Ã¤³¤¹¤ë¶¿¤Ò¤í¤ß
¡¡¤Ä¤Ü¤ß¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¶¿¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤ËÅÐ¾ì¡£Ì¾Á°¤ò¡Ö¸¶Éð¤Ä¤Ü¤ß¡×¤È¼«¿È¤Î¡ÈËÜÌ¾¡É¤òÍÑ¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¡¢Í³Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¾ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¡¢Ëþ³«¤Î²Ö¤òºé¤«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¿Æ¥Ð¥«¤Ç¤¹¡¢¥Ü¥¯¡×¤È¤âÏÃ¤·¡¢¡È¤ï¤¬»Ò¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤Ä¤Ü¤ß¤Á¤ã¤ó4ºÐ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥À¥Ç¥£¤Î°¦¾ð¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¼õ¤±¤Æ¡¢¤¹¤¯¤¹¤¯¤È°é¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ó¡Á¤¤¤¤»Ò¡×¡Ö¤¤ã¤ï¤æ¤¤¡×¡Ö¥À¥Ç¥£¤¬¤Ò¤í¤ß¤µ¤ó¤Ç²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢½ËÊ¡¤òÃæ¿´¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£