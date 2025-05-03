º£Ç¯¤Î¥À¥¤¥½¡¼¾¦ÉÊ¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¿Ê²½¤·¤Æ¤¿¡ª1ÉÃ¤¢¤ì¤ÐÁõÃå¤Ç¤¤ë¡ª¥¢¥ìÂÐºö¤Ë¤Ê¤ë¥Ð¥ó¥É
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§Ãî¤è¤±¥Ñ¥Ã¥Á¥ó¥Ð¥ó¥É¡Ê¥²¡¼¥àµ¡¡Ë
²Á³Ê¡§¡ï220¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
À®Ê¬¡§¥·¥È¥í¥Í¥éÌý5¡ó¡¢¥æ¡¼¥«¥êÌý3¡ó¡¢¥ì¥â¥óÌý2¡ó
»ÈÍÑ´ü´Ö¡§1ÆüÅö¤¿¤ê6»þ´Ö¤Î»ÈÍÑ¤Ç¡¢Ìó1¥ö·î
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥À¥¤¥½¡¼
ÃåÃ¦¥é¥¯¥é¥¯¡ª¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿Ãî¤è¤±¥°¥Ã¥º
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤³¤Á¤é¤ÎÃî¤è¤±¥°¥Ã¥º¡£°ÊÁ°»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Á¤é¤ÏÏÓ»þ·×¤Î¤è¤¦¤ËÎ±¤á¶ñ¤ò·ê¤Ë¤Ï¤á¹þ¤à¥¿¥¤¥×¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ð¥ó¥É¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¾õÂÖ¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¾×·â¤¬²Ã¤ï¤ë¤È´Ý¤¯¤Ê¤ë»ÅÍÍ¡£
¤½¤Î¤¿¤á¼ê¼ó¤ò·Ú¤¯¥Ñ¥Á¥ó¤Ã¤ÈÃ¡¤¯¤À¤±¤Ç¡¢¾¡¼ê¤Ë´¬¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ªÃåÃ¦¤¬´ÊÃ±¤ÇÊØÍø¡£
¤³¤ì¤Ê¤é¥Í¥¤¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â1ÉÃ¤â¤¢¤ì¤ÐÁõÃå¤Ç¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê»Ò¤É¤â¤Ë¤âÉÕ¤±¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡ª
Ãî¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Î¥Þ¥¹¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¡ª
¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ð¥ó¥É¤òÄÌ¤¹ºî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃåÃ¦²ÄÇ½¡£
¥â¥Á¡¼¥Õ¤ËÃî¤è¤±¸ú²Ì¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Çã¤¤ÂØ¤¨»þ¤Ë¥Ð¥ó¥É¤òºÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹á¤ê¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÏÉÔÌÀ¡Ä¡£¤É¤Á¤é¤«¤é¤â¹á¤ê¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¼ê¼ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤ËÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£¹á¤ê¤ÏÁÖ¤ä¤«¤ÇÀ¶·é´¶¤Î¤¢¤ë¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥·¥È¥í¥Í¥éÌý¤È¥æ¡¼¥«¥êÌý¡¢¤½¤·¤Æ¥ì¥â¥óÌý¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥æ¡¼¥«¥ê¤Î¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¹á¤ê¤Ë¥·¥È¥í¥Í¥é¤Î¤Û¤ó¤Î¤ê´Å¤¯¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¹á¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¥ì¥â¥ó¤ÎÁÖ¤ä¤«¤µ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ãî¤è¤±¥°¥Ã¥º¤Ç¤¹¤¬ÆÈÆÃ¤Ê¥Ä¥ó¤È¤·¤¿¹á¤ê¤â¤Ê¤¯¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¹á¤ê¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¡ØÃî¤è¤±¥Ñ¥Ã¥Á¥ó¥Ð¥ó¥É¡Ê¥²¡¼¥àµ¡¡Ë¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁõÃå¤Î¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥É¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ¤ëÄ«¤Ç¤â¥µ¥Ã¤È»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£
Å¬ÍÑ³²Ãî¤Ï¥æ¥¹¥ê¥«¡£¥Ç¥£¡¼¥È¡Ê´÷ÈòºÞ¡ËÉÔ»ÈÍÑ¤Èµ¡Ç½À¤â¡ý¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2025Ç¯4·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£