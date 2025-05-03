¡ÖÍÜ°éÈñ¤Ê¤ó¤ÆÊ§¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¯¤Ê¤¤!?¡×ÉÔÎÑ¤ÎÈá»´¤Ê·ëËö¤È¤Ï¡©
ÇØÆÁ´¶¤Î¤¢¤ëÉÔÎÑ¤ÏÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í¤ÎÉÔ¹¬¤Î¾å¤ËÀ®¤êÎ©¤ÄÎø°¦¤Ï¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¡£»¶¡¹¼þ°Ï¤ò½ý¤Ä¤±¤¿µó¶ç¡¢»Ä¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡ÖÉÔÎÑ¤ÎÈá»´¤Ê·ëËö¡×¤ÎÃæ¤«¤é1¤Ä¡¢¡ÖÍÜ°éÈñ¤Ê¤ó¤ÆÊ§¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¯¤Ê¤¤!?¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÏÃ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÍÜ°éÈñ¤Ê¤ó¤ÆÊ§¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¯¤Ê¤¤!?¡×
¡ÖÅö»þ3¿Í»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë´ûº§¼Ô¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤ÏËÜµ¤¤ÇÎ¥º§¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍÜ°éÈñ¤Î·ï¤Ç±ü¤µ¤ó¤ÈÙæ¤á¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£Èà¤ÏÉã¿Æ¤È¤·¤Æ¤¤Á¤ó¤ÈÍÜ°éÈñ¤òÊ§¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢»ä¤Ë¡Ø·¯¤È¤Î·ëº§À¸³è¤Ï¶âÁ¬Åª¤Ë¶ìÏ«¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¤È¤Ã¤µ¤Ë¡ØÍÜ°éÈñ¤Ê¤ó¤ÆÊ§¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¯¤Ê¤¤!?¡Ù¡Ø±ü¤µ¤ó¤Î¼Â²È¤Ã¤ÆÍµÊ¡¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç!?¡¡¤½¤ó¤Ê¤Î¤É¤¦¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤é1Æü¤Ç¤âÁá¤¯Î¥º§¤·¤Æ¤è¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ì¤«¤éÈà¤ÎÂÖÅÙ¤¬°ìÊÑ¡£¡Ø¤ªÁ°¤ß¤¿¤¤¤Ê¼«¸ÊÃæ¤Ê½÷¤È¤Ï¤â¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÊÌ¤ì¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¥Õ¥é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ»×¤¦¤ÈÈà¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¤À¤·¡¢¥Õ¥é¤ì¤ÆÅöÁ³¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå ½÷À¡¦²ñ¼Ò°÷¡¿²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯2·î¡Ë
¢¦ ±ü¤µ¤ó¤Î¼Â²È¤¬ÍµÊ¡¤Ê¤Î¤È¡¢ÍÜ°éÈñ¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÉÔÎÑÃæ¤Ï¼þ°Ï¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë°ìÊý¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤Î¤ËÉÔÎÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÃËÀ¤È¤Ï·ë²ÌÅª¤ËÎ¬Ã¥º§¤·¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£